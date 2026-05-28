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Restaurante árabe abre nova unidade em shopping de Salvador com happy hour e cardápio criativo

Inauguração será até o fim de junho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:18

Restaurante árabe abre nova unidade em shopping de Salvador com happy hour e novidades no cardápio
Restaurante árabe abre nova unidade em shopping de Salvador com happy hour e novidades no cardápio Crédito: Divulgação

O Abdul - Cozinha Árabe vai ganhar uma nova unidade em Salvador. O restaurante anunciou a inauguração de uma operação inédita no Shopping Paralela, prevista para o final de junho.

A nova unidade ficará no piso L2 do centro de compras, ao lado do restaurante Oliva, e terá novidades no cardápio, além de um happy hour voltado ao público do shopping.

Restaurante árabe abre nova unidade em shopping de Salvador com happy hour e cardápio criativo

Restaurante árabe abre nova unidade em shopping de Salvador com happy hour e novidades no cardápio por Divulgação
Restaurante árabe abre nova unidade em shopping de Salvador com happy hour e novidades no cardápio por Divulgação
Restaurante árabe abre nova unidade em shopping de Salvador com happy hour e novidades no cardápio por Divulgação
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Restaurante árabe abre nova unidade em shopping de Salvador com happy hour e novidades no cardápio por Divulgação

Com 23 anos de atuação, o Abdul levará para o novo espaço opções de buffet a quilo, pratos à la carte, salgados árabes, sanduíches e sobremesas tradicionais.

Uma das apostas da marca será o happy hour com buffet de mini salgados árabes, incluindo esfihas, quibes e bolinho de cordeiro, além de chopp e buffet temático.

Segundo o CEO do Abdul, Aleci Prado Junior, a proposta da nova operação é unir tradição e inovação.

“Teremos um happy hour com chopp, buffet temático árabe e toda a qualidade já conhecida pelos clientes que frequentam a nossa unidade do Aeroporto de Salvador. Além disso, vamos oferecer pratos executivos à la carte e pratos infantis”, afirmou.

O restaurante também terá delivery e venda de mini salgados congelados para consumo em casa.

A nova unidade deve gerar cerca de 20 empregos diretos e terá capacidade para atender até 50 clientes simultaneamente. O espaço contará ainda com um projeto arquitetônico mais moderno e uma vitrine especial para exposição dos salgados árabes.

Entre as sobremesas previstas no cardápio estão opções como belewa e manjar de damasco.

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Restaurante Árabe

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