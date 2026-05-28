SÁBADO

Literatura periférica ganha encontro com debates sobre antirracismo e direitos humanos na Bahia

Evento gratuito reúne coletivos culturais, bibliotecas comunitárias e jovens escritores

Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:46

Evento gratuito reúne coletivos culturais, saraus, slams e debates neste sábado Crédito: Divulgação

A literatura periférica, os direitos humanos e o antirracismo estarão no centro das discussões do Encontro Estadual da Periferia Brasileira de Letras na Bahia (PBL/BA), que acontece neste sábado (30), em Camaçari. O evento é gratuito e reunirá coletivos literários, bibliotecas comunitárias, artistas, agentes culturais e representantes do poder público.

Com o tema “Livro, Leitura, Literatura, Antirracismo e Direitos Humanos”, a iniciativa é promovida pela Cooperação Social da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz em parceria com os coletivos integrantes da Rede Periferia Brasileira de Letras (PBL) na Bahia.

A programação começa às 10h, na sede do Coletivo Bahia pela Paz, no bairro Phoc I, com atividades ligadas à arte, cultura periférica e participação popular.

À tarde, o encontro segue na Cidade do Saber, no Centro de Camaçari, onde acontecem debates institucionais, apresentações de pesquisas e trocas de experiências entre coletivos culturais de diferentes regiões da Bahia.

Segundo os organizadores, o objetivo é discutir a literatura periférica como ferramenta de transformação social, fortalecimento da cidadania e garantia de direitos, além de ampliar a visibilidade de iniciativas culturais desenvolvidas nas periferias.

A Periferia Brasileira de Letras reúne coletivos literários de nove estados e do Distrito Federal, articulando saraus, slams, bibliotecas comunitárias, editoras independentes e projetos de incentivo à leitura em territórios populares.

Os encontros estaduais da rede já passaram por Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo. Além da Bahia, outros estados devem receber atividades semelhantes ao longo de 2026.

Serviço

Encontro Estadual da Periferia Brasileira de Letras – Bahia

Sábado (30)

A partir das 10h

Manhã: sede do Coletivo Bahia pela Paz — Phoc I

Tarde: Cidade do Saber — Centro