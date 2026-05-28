MÚSICA POP

Maroon 5 fará show em Salvador em setembro

Apresentação será na Arena Fonte Nova

Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 11:32

Maroon 5 Crédito: Reprodução

A banda Maroon 5 deve fazer um show em Salvador ainda neste ano. A apresentação será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no dia 10 de setembro, segundo informações divulgadas pelo jornalista José Norberto Flesch.

As informações divulgadas apontam ainda que a turnê incluiria apresentações em São José do Rio Preto (SP) e São Paulo (SP).

Maroon 5 1 de 6

Até o momento, porém, nem o Maroon 5, nem a Arena Fonte Nova confirmaram oficialmente o show na capital baiana.

Segundo o cronograma divulgado, as pré-vendas para clientes Santander aconteceriam nos dias 29 e 30 de maio, enquanto a venda geral começaria em 1º de junho. A realização seria da Live Nation, com ingressos vendidos pela Ticketmaster.