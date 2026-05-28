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Curioso sobre como produzir uva e melão? Plataforma gratuita reúne conteúdos online

Embrapa oferece informação e capacitação digital para produtores rurais e agricultores familiares

Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 11:26

Cultivo de uva e melão: Embrapa amplia plataforma gratuita para agricultores da Bahia Crédito: Clarice Rocha/Embrapa

Com forte presença no Vale do São Francisco — um dos maiores polos de fruticultura irrigada do país — produtores baianos de uva e melão passaram a contar com novos conteúdos gratuitos de capacitação. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) ampliou os conteúdos da plataforma Ater Digital com novos materiais gratuitos voltados ao cultivo de uva e melão, duas culturas estratégicas para o semiárido baiano.

O lançamento mira especialmente agricultores familiares, técnicos agrícolas, estudantes e pequenos produtores interessados em melhorar produtividade, manejo e comercialização das frutas.

A Bahia ocupa posição de destaque na produção nacional de uva, impulsionada principalmente pela região de Juazeiro, no Vale do São Francisco. O estado também vem ampliando espaço no cultivo de melão, beneficiado pelas condições climáticas do semiárido e pelo potencial de exportação.

Segundo a Embrapa, os novos conteúdos incluem orientações técnicas sobre irrigação, escolha de variedades, manejo do solo, controle de pragas, colheita e pós-colheita, além de práticas voltadas à sustentabilidade no campo.

A proposta da Ater Digital é facilitar o acesso à assistência técnica rural por meio de conteúdos online e gratuitos, reduzindo barreiras para produtores que nem sempre conseguem participar de capacitações presenciais.

Os materiais foram elaborados por especialistas da área de fruticultura e fazem parte da expansão da plataforma, que já reúne conteúdos sobre outras cadeias produtivas agrícolas, como manga, caju e maracujá.

A iniciativa também busca fortalecer a competitividade da produção nordestina em um cenário de crescimento da demanda por frutas frescas no mercado interno e externo.

Os conteúdos estão disponíveis gratuitamente na plataforma da Ater Digital da Embrapa.

A plataforma inclui, ainda, diversas outras culturas alimentares, cadeias de produção animal, entre outros temas transversais de grande importância para a agropecuária brasileira.