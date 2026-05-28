JUNHO

Salvador recebe encontro sobre justiça racial, juventudes negras e transição climática

Evento promovido pelo CEERT reúne pesquisadores, lideranças e especialistas

Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:30

Evento acontece em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador será palco, nos dias 8 e 9 de junho, do encontro “Diálogos Antirracistas: CEERT 35 anos - Transição Justa, Educação e Juventudes”. A iniciativa é organizada pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) e acontecerá no Centro de Cultura Manuel Querino, localizado na Praça Thomé de Souza, no Pelourinho.

A programação reunirá pesquisadores, representantes do poder público, movimentos sociais, especialistas e jovens para discutir temas ligados à justiça racial, democracia, educação, ações afirmativas e os impactos da transição climática no Brasil.

O evento busca promover reflexões sobre como desigualdades raciais e territoriais influenciam a construção de um futuro sustentável. A proposta também destaca a importância das juventudes negras e dos saberes ancestrais como elementos centrais para a transformação social e o fortalecimento democrático.

Entre os destaques do primeiro dia, em 8 de junho, está o painel “Empregos Verdes, Equidade Racial e Transição Justa: Desafios e Oportunidades”. O debate contará com a presença de Daniel Bento Teixeira, diretor executivo do CEERT; Victoria Santos, do Instituto Clima e Sociedade (iCS); Flávia Guimarães, da Veracel; e Marina Marçal, da Waverley Street Foundation e Plataforma DHESCA Brasil.

A discussão irá abordar de que forma as agendas climática e energética podem ampliar oportunidades e incorporar justiça racial para grupos historicamente excluídos.

Ainda no dia 8, o encontro terá o lançamento do guia “A Escola que Planta: valorizando saberes ancestrais e cultivando relações antirracistas”, elaborado pelo CEERT em parceria com o Instituto Alana. Participam da mesa Rita Santana, representante do Instituto Alana, e Cida Bento, escritora, psicóloga, cofundadora e conselheira do CEERT.

No segundo dia, 9 de junho, a programação inclui o painel “Prosseguir Colmeia: ações climáticas das juventudes negras”, voltado à atuação de jovens em iniciativas relacionadas à justiça climática e ao bem viver nos territórios.

Também será realizado o debate “Da universidade para a vida: Juventudes Negras, Ações Afirmativas e Trabalho”, que discutirá os desafios enfrentados por estudantes negros no acesso ao ensino superior, permanência nas universidades e inserção no mercado de trabalho.

Além dos painéis, o evento contará com intervenções artísticas e espaços de diálogo entre gestores públicos, pesquisadores, movimentos sociais e juventudes. A proposta é fortalecer articulações voltadas à criação de políticas públicas e estratégias ligadas à justiça racial e climática.