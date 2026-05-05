GATONET

Coelba faz 'faxina' em postes de 21 cidades da Bahia; veja se sua internet pode ser afetada

Operação remove fios irregulares e alerta moradores para contratar provedores autorizados

Mariana Rios

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11:00

Operadoras irregulares são a principal causa do emaranhado de fios registrados nas cidades e causam transtornos para a população Crédito: Divulgação/Coelba

Se você já se incomodou com aquele emaranhado de fios nos postes — ou tem medo de ficar sem internet de repente —, vale prestar atenção: a Neoenergia Coelba está fazendo uma espécie de “faxina” na rede em 21 cidades baianas, incluindo Salvador e Lauro de Freitas.

A chamada Operação Gatonet segue até sexta-feira (8) e tem como foco retirar cabos de internet e telefonia instalados de forma irregular nos postes. Na prática, isso significa que provedores sem autorização podem ter os fios removidos — o que pode impactar diretamente usuários desses serviços irregulares.

A ação acontece em municípios como Salvador, Camaçari, Ilhéus, Itabuna e Irecê, escolhidos por concentrarem maior número de ligações clandestinas, responsáveis tanto pela poluição visual quanto por riscos mais sérios.

Os municípios que também estão recebendo a Operação Gatonet são: Bom Jesus da Lapa, Caraíbas, Catu, Curaçá, Fátima, Gongogi, Itaberaba, Itabuna, Itiúba, Livramento, Luís Eduardo Magalhães, Planalto, Santo Antônio de Jesus, Saubara, Sebastião Laranjeiras e Tapiramutá.

Segundo a Coelba, o objetivo é evitar acidentes, reduzir o risco de incêndios em fiações e também diminuir interrupções no fornecimento de energia.

O que muda para o consumidor?

Se o seu provedor for irregular, existe a possibilidade de o serviço ser interrompido após a retirada dos cabos. Por isso, a recomendação é simples: verificar se a empresa está regularizada antes de contratar — ou para evitar surpresas.

A distribuidora disponibilizou uma lista com provedores autorizados, onde o consumidor pode checar se a internet contratada segue as normas de segurança.

O que é “gatonet”?

O termo é usado para empresas que instalam cabos sem autorização e fora dos padrões técnicos. Além de deixarem os postes sobrecarregados, esses fios podem causar acidentes e falhas no serviço.

Embora a responsabilidade pela manutenção seja das operadoras, a Coelba afirma que atua preventivamente para reduzir riscos à população.