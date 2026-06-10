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Com 12 °C, 'capital do biscoito' é a cidade mais fria do Nordeste em 24h

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta terça-feira (9)

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:00

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 12,9 °C nesta terça-feira (9). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 13,8 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Na segunda posição do ranking está outra cidade da Bahia: Correntina, no oeste baiano, conhecida pelas águas de suas cachoeiras e grutas, marcou 13°C. Na terceira posição está a cidade pernambucana de Arco Verde, que registrou a temperatura mínima de 13,2 °C.

Correntina 1 de 12