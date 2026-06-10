Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como um religioso catarinense viu em órfãos espalhados pelas ruas de Salvador um futuro diferente

Livro resgata a trajetória do fundador da Casa Pia, instituição que ensinou ofícios, difundiu contratos de trabalho e participou da construção de um modelo de trabalho livre em um dos principais centros escravistas do Atlântico

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:33

Casa Pia de São Joaquim: instituição pioneira que uniu educação e formação profissional em um Brasil ainda marcado pela escravidão; na foto, alunos de 1965
Casa Pia de São Joaquim: instituição pioneira que uniu educação e formação profissional em um Brasil ainda marcado pela escravidão; na foto, alunos de 1965 Crédito: Acervo Casa Pia

Quando desembarcou em Salvador, em 1798, o catarinense Joaquim Francisco da Costa encontrou uma cidade inquieta. Nas ruas circulavam órfãos, pobres e libertos sem ocupação fixa. As autoridades temiam revoltas. A escravidão dominava a economia. Diante daquele cenário, o religioso decidiu fazer algo incomum para a época: criar uma instituição para ensinar crianças abandonadas a ler, escrever e aprender uma profissão. Mais de dois séculos depois, um livro lançado em Salvador mostra como essa iniciativa ajudou a construir algumas das bases do trabalho assalariado no Brasil.

A história é contada em Casa Pia de São Joaquim: História, Patrimônio e Missão Social, obra que será lançada nesta quarta-feira (10), às 19h, no casarão da instituição, e aberto ao público. O livro reconstrói a trajetória de uma das experiências educacionais mais longevas do país e revela como a Casa Pia foi além da assistência a órfãos, participando da formação de trabalhadores livres em uma sociedade que ainda tinha a escravidão como principal motor econômico.

Casa Pia de Salvador lança livro sobre 227 anos de história e legado social

Grandiosa fachada e todo o complexo foi tombado pelo Iphan em 1938 por Acervo Casa Pia
Interior da igreja da Casa Pia de Salvador ao lado da representação do irmão Joaquim, do artista José Teófilo de Jesus, em 1826 por Acervo Casa Pia
Marco visual da cidade. Foto de 1912: concessionária francesa do porto fez obras em frente ao prédio/ Autor não identificado/ Instituto Flavia Abubakir por Acervo Casa Pia
Vista da região da Jequitaia com o prédio do noviciado/ Autor não identificado/Instituto Flavia Abubakir por Acervo Casa Pia
Sala interna com galeria de quadros 2026/ Foto de Manoel Sá  por Acervo Casa Pia
Retábulo-mor da Igreja da Casa Pia foi pintado e dourado pelo mestre Teófilo de Jesus, entre 1821 e 1824/ Foto de LucaCastro/ out2020 por Acervo Casa Pia
Complexo da Casa Pia ergue-se como uma 'muralha' em branco e bege: rigorosamente simétrico por Acervo Casa Pia
Local recebeu visita do Imperador Pedro II, em 1859 por Acervo Casa Pia
Casa Pia de São Joaquim: instituição pioneira que uniu educação e formação profissional em um Brasil ainda marcado pela escravidão; na foto, alunos de 1965 por Acervo Casa Pia
1 de 9
Grandiosa fachada e todo o complexo foi tombado pelo Iphan em 1938 por Acervo Casa Pia

Nascido em 20 de março de 1761, na então cidade de Desterro, atual Florianópolis, Joaquim Francisco da Costa chegou à Bahia em um momento particularmente delicado. Documentos da época mostram que as autoridades luso-brasileiras observavam com preocupação o aumento da população pobre nas ruas de Salvador. Em maio de 1798, relatórios já mencionavam o receio de que pessoas consideradas "desamparadas" se envolvessem em revoltas e desordens.

O temor aumentava porque parte desses jovens circulava entre soldados, milicianos e grupos descontentes com a ordem colonial. Poucos meses depois, em agosto daquele ano, a Bahia seria palco da Conjuração Baiana, uma das mais importantes rebeliões do período colonial, marcada pela defesa da igualdade social e pelo questionamento da escravidão.

Foi nesse ambiente de tensão que o religioso decidiu agir. Em agosto de 1799, reuniu um grupo de órfãos e passou a acolhê-los na Capela de São José do Ribamar, localizada na região onde hoje fica o Barbalho. Nascia ali a semente da Casa Pia.

A proposta era inovadora. Em vez de apenas oferecer abrigo, a instituição buscava preparar aqueles jovens para a vida adulta por meio da educação e do aprendizado de um ofício. A ideia ganharia ainda mais força nas décadas seguintes.

A sede que se tornaria símbolo da Casa Pia já carregava sua própria história. O imponente edifício voltado para a Baía de Todos-os-Santos, na Avenida Jequitaia, foi construído pelos jesuítas para funcionar como noviciado e inaugurado em 1728. Com a expulsão da ordem religiosa dos domínios portugueses, em 1759, o prédio ficou abandonado durante décadas.

A mudança ocorreu em 12 de outubro de 1825, quando o local recebeu seus primeiros 28 órfãos. A partir dali, a Casa Pia consolidou um modelo educacional considerado pioneiro no Brasil ao associar escola, profissão e trabalho.

Sem castigos físicos

Os alunos recebiam inicialmente formação nas chamadas primeiras letras, aprendendo leitura, escrita e aritmética básica. Depois, eram encaminhados para uma segunda etapa, na qual aprendiam um ofício diretamente com mestres especializados.

Esse sistema representava uma novidade importante para a época. Além da formação prática, a instituição introduziu o ensino do desenho, considerado fundamental para diversas atividades profissionais. Também aboliu castigos físicos, prática comum em escolas e internatos do século 19.

No lugar das punições corporais, valorizava-se a disciplina, os exercícios físicos, o treinamento pessoal e as regras de convivência. Os regulamentos ainda exigiam vacinação, higiene bucal, corte de cabelo regular e banhos frios e de mar, medidas pouco usuais para o período.

As profissões ensinadas refletiam as necessidades de uma Salvador que crescia como centro comercial e portuário. Os jovens podiam se tornar carpinteiros, marceneiros, ferreiros, padeiros, alfaiates, caldeireiros, colchoeiros, funileiros, chapeleiros, cabeleireiros e caixeiros.

Alguns seguiam caminhos mais especializados, atuando como tipógrafos, livreiros, relojoeiros, boticários ou músicos.

Mas o impacto da Casa Pia foi além da qualificação profissional. Segundo a pesquisa apresentada no livro, a instituição ajudou a formar categorias profissionais que ganhariam importância ao longo do século 19, como os caixeiros e os trabalhadores fabris. Também contribuiu para disseminar a prática do trabalho remunerado em uma sociedade onde predominava a mão de obra escravizada.

Contratos e salários

Em muitos casos, os aprendizes eram encaminhados para atuar junto a mestres e empregadores mediante contratos que estabeleciam obrigações e pagamento de salários. O modelo ajudava a criar uma cultura de trabalho livre em um período em que a escravidão ainda estruturava a economia brasileira.

Os números ajudam a dimensionar a importância da experiência. Entre 1825 e 1910, a Casa Pia acolheu 1.323 internos.

A instituição, porém, também refletia as desigualdades de seu tempo. As vagas eram destinadas preferencialmente a meninos pobres e órfãos classificados como brancos. Somente em 1854 aparecem referências a mães crioulas, libertas e escravizadas nos registros da entidade. Os primeiros casos documentados de alunos negros surgem em 1858 e 1873.

Com a chegada da República, os critérios raciais tornaram-se gradualmente mais flexíveis. Ao mesmo tempo, o currículo acompanhou as mudanças da economia baiana. Novas disciplinas foram incorporadas, incluindo escrituração mercantil, datilografia e noções de agronomia.

A Casa Pia encerrou suas atividades como orfanato no final do século 20, mas sua história continua atravessando debates bastante atuais. Em um momento em que o país volta a discutir as relações de trabalho, a qualificação profissional e os rumos do mercado de emprego, a trajetória da instituição ajuda a lembrar que parte dessas transformações começou aqui na Bahia e muito antes da industrialização.

E que um de seus protagonistas foi um religioso catarinense que, ao chegar a Salvador há mais de 200 anos, enxergou nas crianças abandonadas algo que a sociedade da época raramente via: futuros trabalhadores, cidadãos e profissionais.

"O livro tem essa natureza: ele é história, mas também é futuro. Sobretudo na dimensão de enfatizar essas três dimensões, que é trabalho, caridade, do ponto de vista cristão, e educação", explica o historiador Daniel Rebouças, que assina a obra com o colega Rafael Dantas e parceria com a pesquisadora Simone Marya de Moura. 

A Casa Pia mantém uma escola que atende atualmente a 200 crianças. A realização de eventos em áreas específicas do conjunto arquitetônico permite a geração de recursos financeiros à manutenção do imóvel histórico e ao financiamento das atividades da escola. A maioria das crianças, matriculadas do grupo 2 ao grupo 5, permanece em tempo integral.

Tags:

Trabalho Escola Crianças Educação Salários

Mais recentes

Imagem - Com 12 °C, 'capital do biscoito' é a cidade mais fria do Nordeste em 24h

Com 12 °C, 'capital do biscoito' é a cidade mais fria do Nordeste em 24h
Imagem - Estudantes poderão pagar metade do valor para participar de corridas de rua

Estudantes poderão pagar metade do valor para participar de corridas de rua
Imagem - Mega-Sena de R$ 3,5 milhões faz três sortudos na Bahia; veja resultado

Mega-Sena de R$ 3,5 milhões faz três sortudos na Bahia; veja resultado