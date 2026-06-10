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Estudantes poderão pagar metade do valor para participar de corridas de rua

Para garantir o benefício, será necessário apresentar carteira de estudante e documento oficial com foto no ato da inscrição

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:40

Estudantes poderão pagar metade do valor para participar de corridas de rua Crédito: Imagem gerada por IA

Estudantes de Salvador poderão pagar apenas metade do valor da inscrição para participar de corridas de rua realizadas na capital baiana. A medida está prevista em um projeto de lei protocolado na terça-feira (9) na Câmara Municipal pelo vereador Téo Senna.

A proposta, enviada na íntegra para o Alô Alô Bahia, estabelece o benefício da meia inscrição para alunos regularmente matriculados em instituições de ensino públicas e privadas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Caso seja aprovada, a medida valerá para corridas de rua promovidas ou autorizadas pelo Poder Público Municipal.

25 provas de corrida para fazer em junho de 2026

6 de junho: Corrida Xamego Night Run - Itabuna. Largada às 19h, na Câmara Municipal de Itabuna. Mais informações em: https://www.races.com.br/xamego-night-run-26 por Reprodução
6 de junho: Corre Louco Night Run - Simões Filho. Largada às 19h, na Praça da Bíblia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corrida-corre-louco por Reprodução
7 de junho: Corrida das Igrejas - Porto Seguro. Largada na Orla Norte - Rotatória 2, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/1a-corrida-das-igrejas-20260114101738 por Reprodução
7 de junho: Corrida da Bamor - Salvador. Local: Orla de Pituaçu, às 5h30. Mais informações em: https://www.meubilhete.com.br/corrida-da-bamor por Reprodução
7 de junho: Treinão Jr. Junino - Conceição do Coité, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/treinao-jr-junino-coite por Reprodução
7 de junho: Trilha da Elite - Catu. Largada em frente ao Atakarejo, às 7h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trilha-da-elite por Reprodução
7 de junho: Corre Abrantes - Camaçari. Largada às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corre-abrantes por Reprodução
7 de junho: Circuito Sesc de Corridas - Irecê. Concentração às 6h30 na Praça Dr. Mário Dourado Sobrinho (Praça do Banco do Brasil). Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/circuito-sesc-de-corridas-2026-etapa-irece/3333695?referrer=www.sescbahia.com.br&referrer=www.sescbahia.com.br por Reprodução
7 de junho: 1º Circuito Corre Junto - São Sebastião do Passé. Concentração no Buteco do Fusca, às 6h30. https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/circuito-corre-junto por Reprodução
7 de junho: 5ª Meia Maratona da Capital da Fé - Bom Jesus da Lapa. Largada às 6h45. Mais informações em: https://mssport.com.br/ms-evento/5a-meia-maratona-da-capital-da-fe-07-06-2026/ por Reprodução
13 de junho: Corrida Serrinha 150 anos; Largada: Centro, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/corida-serrinha-150-anos por Reprodução
13 de junho: Frajola Run - Dias D'Ávila. Largada na Praça do Imbassaí, às 17h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/frajola-run-experience por Reprodução
14 de junho: 3ª Corrida de Rua Brumado 149 anos - Brumado. Largada na Praça Armindo Azevedo, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-de-rua-brumado-149-anos por Reprodução
14 de junho: Corrida Ecológica - Lauro de Freitas. Largada: em frente ao  Centro Administrativo de Lauro de Freitas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/ii-corrida-ecologica-de-lauro-de-freitas por Reprodução
14 de junho: Circuito Corrida da Praia 2ª Etapa - Ilhéus. Largada: Praia dos Milionários, às 19h. Mais informações em: https://www.races.com.br/2a-etapa-do-circuito-corrida-da-praia-ilheus-ba-2026 por Reprodução
14 de junho: Corrida Movimento - Salvador. Largada na Praça Osório Villas Boas (antiga sede de praia do Bahia), na nova Orla de Salvador, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/4-corrida-movimento por Reprodução
14 de junho: 3º Longão Junino - Dias D'Ávila. Saída: Praça da Nova Dias D’Ávila (21km) e Biribeira (10km), às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3-longao-junino por Reprodução
14 de junho: Coopag run - Várzea Nova. Largada na Cidade do Saber, às 7h. Mais informações em: https://centraldacorrida.com.br/evento/3coopagrun por Reprodução
27 de junho: Circuito Sesc de Corridas - Barreiras. Largada: Praça Governador Doutor João Durval Carneiro (em frente à Câmara Municipal dos Vereadores), às 19h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---barreiras por Reprodução
20 de junho: 4ª Corrida de São João de Paratinga - Paratinga. Mais informações em: https://mssport.com.br/ms-evento/4a-corrida-de-sao-joao-de-paratinga/ por Reprodução
21 de junho: Circuito Itamaraju Run Inverno - Itamaraju. Mais informações em: https://sigoinscricao.com.br/inscricao/circuitoitamarajuruninvernokitlagoa/ por Reprodução
21 de junho: 2ª Meia Maratona Bella - Itabela. Mais informações em: https://www.instagram.com/esportes_itabela/ por Reprodução
27 de junho - Circuito Sesc de Corridas - Barreiras. Concentração: Praça Governador Doutor João Durval Carneiro (em frente à Câmara Municipal dos Vereadores), às 18h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---barreiras por Reprodução
27 de junho: Porto Saúde Track&Field Experience Running Profit Runner - Porto Seguro. Local: Arraial d’Ajuda Praça Brigadeiro Eduardo Gomes. Largada às 16h15. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-213/ por Reprodução
28 de junho: Circuito Banco do Brasil - Salvador. Largada no Jardim de Alah. Mais informações em: https://www.circuitobb.com.br/salvador/unica por Reprodução
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6 de junho: Corrida Xamego Night Run - Itabuna. Largada às 19h, na Câmara Municipal de Itabuna. Mais informações em: https://www.races.com.br/xamego-night-run-26 por Reprodução

De acordo com o texto, os estudantes terão direito a pagar 50% do valor cobrado ao público em geral. Para garantir o benefício, será necessário apresentar documento expedido pela instituição de ensino, acompanhado de um documento oficial com foto no ato da inscrição.

Na justificativa do projeto, o vereador destaca que a iniciativa busca ampliar a participação de jovens e adolescentes em atividades esportivas, incentivando hábitos saudáveis e promovendo inclusão social por meio do esporte.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
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Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
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Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
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Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

“O Poder Público contribui diretamente para a ampliação do acesso de jovens e adolescentes aos eventos de corridas de rua da cidade. A iniciativa valoriza o esporte como ferramenta educativa, de convivência social e de prevenção de doenças”, argumenta o parlamentar.

O texto também ressalta que a proposta representa uma política pública de incentivo à juventude, à educação e à promoção da saúde, com baixo impacto para os organizadores dos eventos e potencial para ampliar a participação estudantil nas competições.

O Projeto de Lei nº 174/2026 ainda passará pela tramitação nas comissões da Câmara Municipal antes de ser submetido à votação em plenário.

Leia mais em Alô Alõ Bahia, parceiro do CORREIO. 

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Corrida

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