BENEFÍCIO

Estudantes poderão pagar metade do valor para participar de corridas de rua

Para garantir o benefício, será necessário apresentar carteira de estudante e documento oficial com foto no ato da inscrição



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:40

Estudantes poderão pagar metade do valor para participar de corridas de rua Crédito: Imagem gerada por IA

Estudantes de Salvador poderão pagar apenas metade do valor da inscrição para participar de corridas de rua realizadas na capital baiana. A medida está prevista em um projeto de lei protocolado na terça-feira (9) na Câmara Municipal pelo vereador Téo Senna.

A proposta, enviada na íntegra para o Alô Alô Bahia, estabelece o benefício da meia inscrição para alunos regularmente matriculados em instituições de ensino públicas e privadas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Caso seja aprovada, a medida valerá para corridas de rua promovidas ou autorizadas pelo Poder Público Municipal.

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De acordo com o texto, os estudantes terão direito a pagar 50% do valor cobrado ao público em geral. Para garantir o benefício, será necessário apresentar documento expedido pela instituição de ensino, acompanhado de um documento oficial com foto no ato da inscrição.

Na justificativa do projeto, o vereador destaca que a iniciativa busca ampliar a participação de jovens e adolescentes em atividades esportivas, incentivando hábitos saudáveis e promovendo inclusão social por meio do esporte.

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“O Poder Público contribui diretamente para a ampliação do acesso de jovens e adolescentes aos eventos de corridas de rua da cidade. A iniciativa valoriza o esporte como ferramenta educativa, de convivência social e de prevenção de doenças”, argumenta o parlamentar.

O texto também ressalta que a proposta representa uma política pública de incentivo à juventude, à educação e à promoção da saúde, com baixo impacto para os organizadores dos eventos e potencial para ampliar a participação estudantil nas competições.