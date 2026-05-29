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Conheça a 'planta do futuro', aposta para impulsionar economia da Chapada Diamantina

Fruta ganha destaque por potencial nutricional, uso na indústria de alimentos e geração de renda para comunidades rurais

Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 06:30

Mangaba integra grupo de espécies brasileiras consideradas promissoras para o futuro Crédito: Embrapa Cerrados Acervo

Nativa do Brasil e ainda pouco explorada comercialmente, a mangaba vem sendo apontada por pesquisadores como uma das chamadas “plantas do futuro” — espécies com potencial econômico, nutricional e ambiental estratégico para os próximos anos. Na Chapada Diamantina, a fruta passou a ganhar atenção de produtores, pesquisadores e gestores públicos como alternativa para fortalecer a economia regional.

O tema foi debatido este mês durante encontro realizado em Ibicoara, que reuniu representantes de 12 municípios da Chapada para discutir caminhos de fortalecimento da cadeia produtiva da mangaba. A iniciativa contou com participação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), produtores rurais e representantes do governo baiano.

O segredo da mangaba 1 de 5

A mangaba é o fruto da mangabeira, árvore típica de biomas como Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e restingas do Nordeste. O fruto chama atenção pelo aroma forte, sabor doce com leve acidez e alto rendimento de polpa, características que favorecem o uso em sorvetes, doces, geleias, compotas, licores e sucos.

Além do consumo in natura, pesquisadores enxergam potencial para ampliar o uso da fruta na agroindústria e no mercado de produtos naturais. A mangaba também desperta interesse por propriedades antioxidantes e pelo valor nutricional, sendo rica em vitaminas e minerais.

Outro ponto considerado estratégico é o potencial de geração de renda para agricultores familiares e comunidades tradicionais da Chapada Diamantina. Em algumas localidades, a coleta da fruta já faz parte da economia local, mas ainda enfrenta desafios ligados ao processamento e à comercialização.

Segundo a Embrapa, a mangaba integra um grupo de espécies brasileiras consideradas promissoras para o futuro por aliarem adaptação climática, biodiversidade e possibilidade de aproveitamento econômico sustentável.

"Há uma necessidade de olharmos a mangaba como um produto da sociobiodiversidade que pode gerar alimento e renda para as comunidades”, afirmou o pesquisador da Embrapa, Josué Francisco da Silva Júnior.

Durante o encontro, pesquisadores destacaram que as características da fruta podem variar conforme o ambiente de cultivo, o que amplia as possibilidades de desenvolvimento de produtos regionais e valorização da biodiversidade baiana.