SUL DO ESTADO

Criança de 4 anos é atropelada e arrastada por motorista embriagado na Bahia

Homem foi preso em flagrante

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:58

Motorista foi preso na Delegacia de Itabela Crédito: Divulgação

Um motorista foi preso em flagrante na cidade de Itabela, no sul da Bahia, suspeito de atropelar uma criança de apenas 4 anos na tarde desta terça-feira (14). O homem, de 37 anos, apresentava indícios de embriaguez e poderá responder pelos crimes de tentativa de homicídio na direção de veículo automotor e condução de veículo sob influência de álcool.



Segundo as investigações preliminares da Polícia Civil, o condutor transitava pelo bairro Dapezão em alta velocidade quando invadiu a calçada e atingiu a vítima. O menino foi arrastado pelo veículo por certa distância após a colisão.

Testemunhas relataram que o automóvel já realizava manobras imprudentes na região horas antes do acidente.