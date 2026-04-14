Criança de 4 anos é atropelada e arrastada por motorista embriagado na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:58
Um motorista foi preso em flagrante na cidade de Itabela, no sul da Bahia, suspeito de atropelar uma criança de apenas 4 anos na tarde desta terça-feira (14). O homem, de 37 anos, apresentava indícios de embriaguez e poderá responder pelos crimes de tentativa de homicídio na direção de veículo automotor e condução de veículo sob influência de álcool.
Segundo as investigações preliminares da Polícia Civil, o condutor transitava pelo bairro Dapezão em alta velocidade quando invadiu a calçada e atingiu a vítima. O menino foi arrastado pelo veículo por certa distância após a colisão.
Testemunhas relataram que o automóvel já realizava manobras imprudentes na região horas antes do acidente.
No momento da abordagem, o indivíduo apresentava sinais visíveis de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio e fala desconexa. O autuado permanece preso à disposição do Poder Judiciário.