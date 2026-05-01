Destino na Bahia vira preferido para casamento e festas podem chegar a R$ 200 mil

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Carol Neves
Publicado em 1 de maio de 2026 às 06:03
Com paisagens formadas por praias, cachoeiras e extensos coqueirais, Itacaré, no litoral sul da Bahia, vem se firmando como um dos destinos mais procurados por casais que desejam oficializar a união em meio à natureza. O município passou a integrar de forma consistente a rota do chamado destination wedding, tendência que une cerimônia de casamento e experiência turística, permitindo que os noivos transformem o grande dia em uma viagem completa.
Essa modalidade tem movimentado a rede de hospedagem local, especialmente pousadas, hotéis e resorts, que já lidam com forte fluxo de visitantes durante o verão.
De acordo com o diretor comercial do Grupo Aguilar Lima, responsável por quatro empreendimentos hoteleiros, incluindo o Resende Imperial Hotel, a combinação entre natureza e clima romântico é um dos principais fatores que colocam a cidade em evidência.
Cidade baiana é destino para festas de casamento
“Itacaré é um dos destinos praianos mais desejados do Brasil, e com o público do setor de casamentos não seria diferente. Os celebrantes geralmente trazem seus convidados para desfrutar da experiência e buscam cerimônias intimistas, com cenário pé na areia e toda sofisticação e conforto que oferecemos. Como a cidade traz tantos momentos inesquecíveis para os visitantes, a escolha de realizar o casamento aqui certamente é guiada pela memória afetiva e pelo desejo de eternizar uma ocasião tão especial”, afirmou Pedro Aguilar.
Casamentos na praia podem chegar a até R$ 200 mil
Segundo o empresário, realizar um casamento completo no litoral sul baiano pode custar entre R$ 100 mil e R$ 200 mil. O valor inclui hospedagem, alimentação, bebidas e aluguel do espaço, variando conforme época do ano, número de convidados e tipo de pacote contratado.
Ele explica que os formatos são flexíveis e podem incluir diferentes etapas da celebração. “Nosso espaço, por exemplo, atende casamentos em diversos formatos, abrangendo hospedagem, cerimônia, festa e welcome party. Notamos que a demanda cresceu, especialmente nos meses de março, maio e setembro, e os gostos e necessidades são variados, então atuamos com a proposta de personalização. Alugamos o espaço com móveis e utensílios, oferecemos o serviço de buffet completo, coquetel volante, bar e coquetelaria”.
Crescimento do destination wedding fortalece turismo na Bahia
O segmento de casamentos realizados em destinos turísticos vem registrando expansão expressiva na Bahia. O impulso ganhou força especialmente após a pandemia de covid-19, com aumento estimado de 300% ao ano na procura por esse tipo de celebração, segundo levantamento de um jornal local especializado, o Correio.
A tendência não se limita a celebridades. Casais baianos, de outras regiões do Brasil e também estrangeiros têm escolhido o estado como cenário para o casamento. O movimento tem impacto direto na economia do turismo e de eventos, setor que vive momento de crescimento, com alta superior a 20% na receita, ultrapassando estados como São Paulo e Rio de Janeiro, conforme dados do Ministério do Turismo.
Para a secretária municipal de Turismo, Patrícia Veras Soares, Itacaré tem se consolidado como palco frequente de cerimônias. “Itacaré tem sido cada vez mais palco de matrimônios”, afirmou. Ela atribui esse avanço aos investimentos em infraestrutura, à rede qualificada de hotéis e restaurantes e à capacitação de profissionais para atender eventos de diferentes portes.