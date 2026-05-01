CELEBRAÇÃO

Destino na Bahia vira preferido para casamento e festas podem chegar a R$ 200 mil

Cenário paradisíaco e crescimento de 300% colocam o litoral sul baiano no mapa do “destination wedding”

Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 06:03

Itacaré se tornou destino queridinho para casamentos Crédito: Kauê Lutz/Divulgação

Com paisagens formadas por praias, cachoeiras e extensos coqueirais, Itacaré, no litoral sul da Bahia, vem se firmando como um dos destinos mais procurados por casais que desejam oficializar a união em meio à natureza. O município passou a integrar de forma consistente a rota do chamado destination wedding, tendência que une cerimônia de casamento e experiência turística, permitindo que os noivos transformem o grande dia em uma viagem completa.

Essa modalidade tem movimentado a rede de hospedagem local, especialmente pousadas, hotéis e resorts, que já lidam com forte fluxo de visitantes durante o verão.

De acordo com o diretor comercial do Grupo Aguilar Lima, responsável por quatro empreendimentos hoteleiros, incluindo o Resende Imperial Hotel, a combinação entre natureza e clima romântico é um dos principais fatores que colocam a cidade em evidência.

Cidade baiana é destino para festas de casamento 1 de 10

“Itacaré é um dos destinos praianos mais desejados do Brasil, e com o público do setor de casamentos não seria diferente. Os celebrantes geralmente trazem seus convidados para desfrutar da experiência e buscam cerimônias intimistas, com cenário pé na areia e toda sofisticação e conforto que oferecemos. Como a cidade traz tantos momentos inesquecíveis para os visitantes, a escolha de realizar o casamento aqui certamente é guiada pela memória afetiva e pelo desejo de eternizar uma ocasião tão especial”, afirmou Pedro Aguilar.

Casamentos na praia podem chegar a até R$ 200 mil

Segundo o empresário, realizar um casamento completo no litoral sul baiano pode custar entre R$ 100 mil e R$ 200 mil. O valor inclui hospedagem, alimentação, bebidas e aluguel do espaço, variando conforme época do ano, número de convidados e tipo de pacote contratado.

Ele explica que os formatos são flexíveis e podem incluir diferentes etapas da celebração. “Nosso espaço, por exemplo, atende casamentos em diversos formatos, abrangendo hospedagem, cerimônia, festa e welcome party. Notamos que a demanda cresceu, especialmente nos meses de março, maio e setembro, e os gostos e necessidades são variados, então atuamos com a proposta de personalização. Alugamos o espaço com móveis e utensílios, oferecemos o serviço de buffet completo, coquetel volante, bar e coquetelaria”.

Crescimento do destination wedding fortalece turismo na Bahia

O segmento de casamentos realizados em destinos turísticos vem registrando expansão expressiva na Bahia. O impulso ganhou força especialmente após a pandemia de covid-19, com aumento estimado de 300% ao ano na procura por esse tipo de celebração, segundo levantamento de um jornal local especializado, o Correio.

A tendência não se limita a celebridades. Casais baianos, de outras regiões do Brasil e também estrangeiros têm escolhido o estado como cenário para o casamento. O movimento tem impacto direto na economia do turismo e de eventos, setor que vive momento de crescimento, com alta superior a 20% na receita, ultrapassando estados como São Paulo e Rio de Janeiro, conforme dados do Ministério do Turismo.