Duas cobras corais são capturadas em área residencial na Bahia

Militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) resgataram duas serpentes da espécie coral (Micrurus Corallinus) que estavam em uma área residencial do município de Lençóis, na região da Chapada Diamantina, na manhã de domingo (28).



Após a captura, os répteis foram transportados em uma caixa de proteção para serpentes, utilizada pelos policiais. As cobras não possuíam ferimento e foram soltas. Elas foram levadas para um local mais afastado da cidade, sem contato com humanos.