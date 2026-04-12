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Três suspeitos são presos com carros roubados e placas clonadas no Subúrbio de Salvador

Um dos automóveis havia sido roubado no mesmo dia; outro circulava com placa clonada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 13:20

Três foram presos em ação que apreendeu carros
Três foram presos em ação que apreendeu carros Crédito: PM

Três homens foram presos e veículos com registro de roubo acabaram recuperados durante uma ação policial realizada na tarde de sábado (11), no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A movimentação começou após relatos de moradores sobre carros que estariam sendo usados em assaltos na região da Avenida Suburbana. Com base nas informações, equipes iniciaram buscas e localizaram três automóveis estacionados na Rua Daiane Matos.

Três foram presos em ação que apreendeu carros

Três foram presos em ação que apreendeu carros por PM
Três foram presos em ação que apreendeu carros por PM
Três foram presos em ação que apreendeu carros por PM
Três foram presos em ação que apreendeu carros por PM
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Três foram presos em ação que apreendeu carros por PM

Durante a checagem, foi identificado que um dos veículos possuía restrição de roubo desde o dia 23 de fevereiro de 2026, com registro no bairro de Castelo Branco, além de circular com placa clonada. No mesmo ponto, outro carro foi encontrado com indícios de adulteração. Ele havia sido tomado de assalto na manhã do próprio sábado (11), na região de Areia Branca, após a vítima ser rendida por homens armados.

Um terceiro automóvel, pertencente a uma locadora, também estava com os suspeitos no momento da abordagem. Os três homens foram detidos e encaminhados, junto com os veículos, para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde o caso foi formalizado. A ação foi realizada por equipes do Batalhão Apolo.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

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