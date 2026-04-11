MOBILIDADE

Metrô de Salvador tem operação especial para show de Pablo no Wet; veja como vai funcionar

Apresentador do cantor de arrocha acontece às 20h deste sábado (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:52

Estação de metrô Crédito: Reprodução

A Bodega do Pablo promete agitar o espaço Wet, em Salvador, na noite deste sábado (11), a partir das 20h. Para a locomoção até o local, o público contará com um esquema especial do Metrô Bahia.



A operação deste sábado contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e ampliação do número de viagens conforme a demanda. Apesar das mudanças, não haverá extensão de horário; ou seja, o sistema funcionará das 5h à 0h.

Pablo do Arrocha 1 de 10

A operação será concentrada na Estação Tamburugy, que fica próxima ao local dos shows. Haverá reforço no atendimento para melhor organização do fluxo de passageiros antes e após o evento, com monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO).

A concessionária orienta que os clientes aguardem o desembarque antes de entrar nos trens, utilizem os assentos preferenciais apenas quando necessário e mantenham-se à direita nas escadas, utilizando o corrimão.

Compra de passagens

Os clientes podem realizar o pagamento da passagem diretamente na catraca, aproximando cartões de crédito ou débito, celular com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo Recarga Pay, na parte inferior do bloqueio. A luz verde indicará a validação e a liberação do acesso.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode fazer a recarga de forma prática pelo aplicativo da CCR Mobilidade (disponível nas lojas de aplicativos), por meio das carteiras digitais Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi, além da rede credenciada, com mais de 2 mil pontos de venda.