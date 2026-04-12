Foragidos por homicídio são presos ao tentar fugir por rodoviária de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 12 de abril de 2026 às 12:05
Dois homens que estavam foragidos da Justiça e são apontados como suspeitos de homicídio foram capturados no Terminal Rodoviário de Salvador, na manhã deste sábado (11). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a dupla pretendia deixar o estado com destino a São Paulo e Pernambuco.
Segundo a TV Bahia, os presos foram identificados como Antônio Pereira da Silva, de 60 anos, e Lázaro Miguel de Sena Santos, de 19. Contra o idoso havia um mandado de prisão em aberto expedido no Ceará. Já o mais jovem é investigado por envolvimento em um triplo homicídio ocorrido em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
Acusados foram presos durante fuga
Em nota, a SSP-BA informou que a localização dos suspeitos foi possível após um trabalho de inteligência, que resultou na montagem de um cerco no terminal rodoviário.
Após a abordagem, os dois foram levados para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanecem custodiados à disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia.