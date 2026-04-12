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Foragidos por homicídio são presos ao tentar fugir por rodoviária de Salvador

Um dos presos tinha mandado em aberto no Ceará; outro é investigado por crime em Simões Filho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 12:05

Acusados foram presos durante fuga
Acusados foram presos durante fuga Crédito: Reprodução

Dois homens que estavam foragidos da Justiça e são apontados como suspeitos de homicídio foram capturados no Terminal Rodoviário de Salvador, na manhã deste sábado (11). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a dupla pretendia deixar o estado com destino a São Paulo e Pernambuco.

Segundo a TV Bahia, os presos foram identificados como Antônio Pereira da Silva, de 60 anos, e Lázaro Miguel de Sena Santos, de 19. Contra o idoso havia um mandado de prisão em aberto expedido no Ceará. Já o mais jovem é investigado por envolvimento em um triplo homicídio ocorrido em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Acusados foram presos durante fuga

Acusados foram presos durante fuga por Reprodução
Acusados foram presos durante fuga por Reprodução
Acusados foram presos durante fuga por Reprodução
Acusados foram presos durante fuga por Reprodução
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Acusados foram presos durante fuga por Reprodução

Em nota, a SSP-BA informou que a localização dos suspeitos foi possível após um trabalho de inteligência, que resultou na montagem de um cerco no terminal rodoviário.

Após a abordagem, os dois foram levados para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanecem custodiados à disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia.

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Tags:

Salvador Rodoviária Presos Foragidos

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