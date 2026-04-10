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Após mãe e filho serem baleados em ataque, Salvador já registra 20 adolescentes vítimas de tiros em 2026

Dados do Fogo Cruzado mostram que apenas 3 dos 20 adolescentes baleados sobreviveram

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:38

Marcas de tiros estão espalhadas pela região
Marcas de tiros em Salvador Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A violência armada contra adolescentes segue em alta em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) em 2026. Levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que, dos 20 adolescentes baleados neste ano, 17 morreram e apenas três sobreviveram aos ferimentos — um índice que escancara a letalidade dos ataques.

Os dados revelam um cenário recorrente, marcado principalmente por ações com homens armados em motocicletas e disparos em via pública, atingindo jovens em áreas urbanas densamente povoadas. A maioria dos casos envolve execuções ou ataques em locais de circulação, o que amplia o risco para moradores.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Um dos episódios registrados neste contexto ocorreu na noite de quarta-feira (8), quando um adolescente de 12 anos foi baleado no pé durante um ataque a tiros na região da Ladeira Vila América, na Avenida Vasco da Gama, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Na mesma ação, a mãe do garoto também foi atingida.

Segundo informações preliminares, suspeitos passaram pelo local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos antes de fugir. As vítimas foram socorridas, mas não há detalhes atualizados sobre o estado de saúde delas.

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Tags:

Crime Adolescente Mortos Tiros Baleados

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