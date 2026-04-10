CRIME

Após mãe e filho serem baleados em ataque, Salvador já registra 20 adolescentes vítimas de tiros em 2026

Dados do Fogo Cruzado mostram que apenas 3 dos 20 adolescentes baleados sobreviveram

Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:38

Marcas de tiros em Salvador Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A violência armada contra adolescentes segue em alta em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) em 2026. Levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que, dos 20 adolescentes baleados neste ano, 17 morreram e apenas três sobreviveram aos ferimentos — um índice que escancara a letalidade dos ataques.

Os dados revelam um cenário recorrente, marcado principalmente por ações com homens armados em motocicletas e disparos em via pública, atingindo jovens em áreas urbanas densamente povoadas. A maioria dos casos envolve execuções ou ataques em locais de circulação, o que amplia o risco para moradores.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Um dos episódios registrados neste contexto ocorreu na noite de quarta-feira (8), quando um adolescente de 12 anos foi baleado no pé durante um ataque a tiros na região da Ladeira Vila América, na Avenida Vasco da Gama, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Na mesma ação, a mãe do garoto também foi atingida.