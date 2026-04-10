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Tiroteio perto da Uneb faz universidade suspender aulas por insegurança

Universidade alegou risco à comunidade acadêmica após ação policial nas proximidades

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:36

Uneb só deve retornar às
Uneb  Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) suspendeu as atividades administrativas e pedagógicas na noite desta quinta-feira (9), após um tiroteio registrado nas imediações do campus, no bairro do Cabula, em Salvador. A decisão foi tomada por questões de segurança, após a movimentação policial atingir áreas próximas à instituição.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 23ª CIPM realizavam rondas na localidade conhecida como Jardim Oliveira quando se depararam com um grupo armado que estaria comercializando drogas. Ao notar a presença das viaturas, os suspeitos abriram fogo contra os policiais e fugiram em direção a uma área de mata.

Polícia Militar em ação

Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Shutterstock
Entre janeiro e maio de 2025, o patrulhamento ostensivo promovido pela Polícia Militar e o trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil resultaram nas apreensões de 3.147 fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. por Feijão Almeida/ GOVBA
Polícia Militar por Divulgação
Estreia do Vitória na Sul-Americana vai contar com reforço de 266 policiais militares por Divulgação/PM-BA
BA-VI de domingo (23) terá 476 policiais militares por Divulgação/BEPE
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
MPBA e SSP deflagram três operações contra policiais militares investigados por homicídios no sudoeste baiano por Divulgação MP-BA / SSP-BA
Policiais militares por Divulgação
Turista de Israel foi preso por policiais militares por Reprodução
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar em plantação de por Divulgação
Polícia Militar da Bahia por Divulgação
Operação policial deixou 12 mortos em Salvador por Reprodução
Operação em Tancredo Neves por Reprodução das Redes Sociais
Tráfico de por Divulgação
Operação combateu internet e videomonitoramento ilegais por Vitor Barreto/SSP
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Câmeras clandestinas encontradas em Fazenda Coutos por Divulgação
Fazenda Coutos: 18 tiroteios, 18 mortos e 3 feridos por Google
12 mortos em Fazenda Coutos: puxador de 'bonde' aparece um dia antes de morrer segurando submetralhadora por Divulgação
Policiamento em Fazenda Coutos por Arisson Marinho/CORREIO
Armas apreendidas em Fazenda Coutos por Divulgação SSP
Polícia técnica faz perícia após morte de jovem em Fazenda Coutos por Wendel de Novais/CORREIO
Polícia prende homem com granadas, armas e drogas em Fazenda Coutos por Divulgação/PM
Ônibus rodam em Fazenda Coutos por Reprodução / Sindicato dos Rodoviários
Fazenda Coutos por Reprodução/Google Maps
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
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Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

Durante as buscas, os militares encontraram porções de maconha e cocaína, além de dois celulares. O material foi recolhido e será encaminhado à Polícia Civil, responsável pela formalização da ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso, e as equipes seguem em diligência para tentar localizar os envolvidos. Após o confronto, o policiamento foi intensificado na região, com reforço nas rondas para conter novos episódios de violência.

Em nota, a Uneb informou que a suspensão das atividades ocorreu por conta da operação policial no entorno do campus. “A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) informa que por motivo de operação da polícia militar no bairro cabula onde estamos situados, suspendeu suas atividades administrativas e pedagógicas na noite desta quinta-feira (9) em Salvador", informou.

A instituição também destacou que a medida foi adotada após a situação atingir o interior do campus. “A decisão ocorreu em função de terem adentrado o campus e diante da situação precisamos prezar pela segurança da comunidade universitária", completou. Ainda segundo a universidade, a reitoria acompanhou o caso junto às autoridades de segurança pública. As aulas foram retomadas normalmente na manhã desta sexta-feira (10).

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Salvador Tiroteio Uneb

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