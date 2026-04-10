TENSÃO

Tiroteio perto da Uneb faz universidade suspender aulas por insegurança

Universidade alegou risco à comunidade acadêmica após ação policial nas proximidades

Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:36

Uneb Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) suspendeu as atividades administrativas e pedagógicas na noite desta quinta-feira (9), após um tiroteio registrado nas imediações do campus, no bairro do Cabula, em Salvador. A decisão foi tomada por questões de segurança, após a movimentação policial atingir áreas próximas à instituição.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 23ª CIPM realizavam rondas na localidade conhecida como Jardim Oliveira quando se depararam com um grupo armado que estaria comercializando drogas. Ao notar a presença das viaturas, os suspeitos abriram fogo contra os policiais e fugiram em direção a uma área de mata.

Polícia Militar em ação 1 de 42

Durante as buscas, os militares encontraram porções de maconha e cocaína, além de dois celulares. O material foi recolhido e será encaminhado à Polícia Civil, responsável pela formalização da ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso, e as equipes seguem em diligência para tentar localizar os envolvidos. Após o confronto, o policiamento foi intensificado na região, com reforço nas rondas para conter novos episódios de violência.

Em nota, a Uneb informou que a suspensão das atividades ocorreu por conta da operação policial no entorno do campus. “A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) informa que por motivo de operação da polícia militar no bairro cabula onde estamos situados, suspendeu suas atividades administrativas e pedagógicas na noite desta quinta-feira (9) em Salvador", informou.