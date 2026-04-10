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Execução de baianos na Paraíba teria sido ordenada por líder de facção escondido no Rio

Investigação aponta dívida de drogas como possível motivação para o crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:35

Trabalhadores sumiram de casa de apoio
Trabalhadores sumiram de casa de apoio Crédito: Reprodução

A polícia apontou que a execução de quatro trabalhadores baianos, encontrados mortos na Região Metropolitana de João Pessoa teria sido determinada por um líder de facção criminosa com atuação no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9). As informações são do g1. 

Segundo as investigações, o suposto mandante do crime está entre os foragidos e se esconderia no território fluminense. A identidade dele não foi revelada pelas autoridades. A principal linha de apuração indica que o assassinato pode ter sido motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas atribuída a uma das vítimas, Lucas Bispo, de 22 anos.

Chacina: trabalhadores baianos teriam sido vítimas do "tribunal do crime"

Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
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Suspeitos de executar homem em ‘tribunal do crime’ após descumprir regras de facção são presos por Reprodução
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Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução

De acordo com a polícia, os outros três trabalhadores não teriam envolvimento com esse tipo de débito. Na noite da última quarta-feira (8), um homem suspeito de participação no caso foi localizado e preso durante uma operação conjunta da Delegacia de Homicídios com a Guarda Civil Metropolitana, em Bayeux. Ele foi encontrado em uma residência no bairro Comercial Norte, após cerca de seis dias de diligências.

Com o suspeito, os agentes apreenderam o celular de uma das vítimas, o que reforçou os indícios de envolvimento no crime. Conforme a Polícia Civil, o homem já possuía passagem anterior por tráfico de drogas e integra a organização criminosa investigada. Apesar disso, ele não seria o responsável por fornecer entorpecentes ao trabalhador apontado como devedor.

As apurações também identificaram outros cinco suspeitos de participação direta nas mortes e na ocultação dos corpos. Todos já tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça e seguem sendo procurados. Durante a ação policial que resultou na prisão do suspeito, uma mulher que estava no imóvel também foi detida em flagrante por tráfico de drogas. 

Segundo a polícia, não há indícios de que ela tenha ligação com o homicídio dos trabalhadores. O caso segue sob investigação, com diligências em andamento para localizar os demais envolvidos e esclarecer a dinâmica completa do crime.

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Trabalhadores Baianos Mortos Paraíba

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