CRIME

Execução de baianos na Paraíba teria sido ordenada por líder de facção escondido no Rio

Investigação aponta dívida de drogas como possível motivação para o crime

Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:35

Trabalhadores sumiram de casa de apoio Crédito: Reprodução

A polícia apontou que a execução de quatro trabalhadores baianos, encontrados mortos na Região Metropolitana de João Pessoa teria sido determinada por um líder de facção criminosa com atuação no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9). As informações são do g1.

Segundo as investigações, o suposto mandante do crime está entre os foragidos e se esconderia no território fluminense. A identidade dele não foi revelada pelas autoridades. A principal linha de apuração indica que o assassinato pode ter sido motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas atribuída a uma das vítimas, Lucas Bispo, de 22 anos.

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De acordo com a polícia, os outros três trabalhadores não teriam envolvimento com esse tipo de débito. Na noite da última quarta-feira (8), um homem suspeito de participação no caso foi localizado e preso durante uma operação conjunta da Delegacia de Homicídios com a Guarda Civil Metropolitana, em Bayeux. Ele foi encontrado em uma residência no bairro Comercial Norte, após cerca de seis dias de diligências.

Com o suspeito, os agentes apreenderam o celular de uma das vítimas, o que reforçou os indícios de envolvimento no crime. Conforme a Polícia Civil, o homem já possuía passagem anterior por tráfico de drogas e integra a organização criminosa investigada. Apesar disso, ele não seria o responsável por fornecer entorpecentes ao trabalhador apontado como devedor.

As apurações também identificaram outros cinco suspeitos de participação direta nas mortes e na ocultação dos corpos. Todos já tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça e seguem sendo procurados. Durante a ação policial que resultou na prisão do suspeito, uma mulher que estava no imóvel também foi detida em flagrante por tráfico de drogas.