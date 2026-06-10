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Dura mais! Bahia passa a emitir nova Carteira de Identidade Nacional em cartão; veja como solicitar

Documento em policarbonato começou a ser oferecido nesta terça-feira (10)

Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 12:13

Nova versão é mais resistente Crédito: Divulgação

O Governo da Bahia iniciou nesta terça-feira (10) a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no formato de cartão de policarbonato. O primeiro documento foi entregue ao governador Jerônimo Rodrigues durante o lançamento da novidade.

A versão em cartão passa a ser uma alternativa para quem deseja um documento mais resistente. A escolha é feita pelo próprio cidadão no momento da solicitação e tem custo de R$ 91,72. Mesmo nos casos de emissão da primeira via, que é gratuita, a taxa será cobrada caso a opção seja pelo suporte em policarbonato.

"Embora a primeira via seja gratuita, se o cidadão optar pelo cartão, ainda assim será cobrada a taxa. Esta é mais uma opção disponível pelo Instituto Pedro Mello para quem desejar um documento mais resistente", explicou Osvaldo Silva, diretor-geral da Polícia Técnica.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo: 1 de 8

O modelo tradicional em papel continuará sendo disponibilizado normalmente e mantém as mesmas informações presentes na versão em cartão.

Segundo o governo estadual, a Bahia já expediu mais de 4 milhões de Carteiras de Identidade Nacional. Em maio de 2026, o estado ocupou a segunda posição entre os maiores emissores da CIN no Brasil em números absolutos.

A nova identidade utiliza o CPF como número único de identificação e oferece recursos adicionais ao cidadão. Além dos dados básicos, é possível incluir informações de outros documentos, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.