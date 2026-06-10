A COPA TÁ CHEGANDO

Shopping de Salvador ganha novo espaço oficial para troca de figurinhas

Parceria do Shopping Bela Vista com a Coca-Cola funcionará até o dia 30 de junho

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:22

Shopping Bela Vista agora conta com ponto de troca de figurinhas da Coca-Cola Crédito: Divulgação

Na beira de começar a Copa do Mundo, os soteropolitanos que colecionam o álbum ganharam um novo ponto de encontro oficial, a Arena Coca-Cola, no Shopping Bela Vista. A ativação funcionará diariamente das 10h às 22h até o dia 30 de junho deste ano, oferecendo uma experiência de lazer gratuita e com brindes.

A estrutura está localizada no piso L2 Norte do Shopping, bem em frente à loja Avatim. O local conta com uma área equipada com puffs e mesas de piquenique totalmente dedicadas à tradicional troca de figurinhas, um hábito que atravessa gerações e une fãs de futebol de todas as idades. Além do espaço para convivência e troca de figurinhas, os visitantes podem se divertir com mesas de totó, espaços instagramáveis e uma ativação de chute ao gol.

Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026 1 de 7

Nos dias 12, 13, 14, 20 e 21 de junho, das 10h às 20h, o local contará com programação especial de dinâmicas exclusivas nas quais o público poderá ganhar um copo exclusivo da Coca-Cola como brinde oficial. A estrutura conta ainda com ponto de venda para compra de Coca-Cola.

"Estamos muito felizes em trazer essa ativação para a Bahia, um estado naturalmente apaixonado por esporte e pela celebração entre as pessoas. A Copa desperta sentimentos de união, diversão e paixão, e queremos proporcionar ao público um ambiente acolhedor e interativo para viver tudo isso de forma marcante" , destaca Willy Bezerra, Diretor Regional da Solar Coca-Cola.