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Shopping de Salvador ganha novo espaço oficial para troca de figurinhas

Parceria do Shopping Bela Vista com a Coca-Cola funcionará até o dia 30 de junho

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:22

Shopping Bela Vista agora conta com ponto de troca de figurinhas da Coca-Cola
Shopping Bela Vista agora conta com ponto de troca de figurinhas da Coca-Cola Crédito: Divulgação

Na beira de começar a Copa do Mundo, os soteropolitanos que colecionam o álbum ganharam um novo ponto de encontro oficial, a Arena Coca-Cola, no Shopping Bela Vista. A ativação funcionará diariamente das 10h às 22h até o dia 30 de junho deste ano, oferecendo uma experiência de lazer gratuita e com brindes.

A estrutura está localizada no piso L2 Norte do Shopping, bem em frente à loja Avatim. O local conta com uma área equipada com puffs e mesas de piquenique totalmente dedicadas à tradicional troca de figurinhas, um hábito que atravessa gerações e une fãs de futebol de todas as idades. Além do espaço para convivência e troca de figurinhas, os visitantes podem se divertir com mesas de totó, espaços instagramáveis e uma ativação de chute ao gol.

Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo de 2026 por Shutterstock
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Álbum da Copa do Mundo de 2026 por Divulgação/Panini
Albúm da Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Albúm da Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Copa do Mundo de 2026 por Shutterstock

Nos dias 12, 13, 14, 20 e 21 de junho, das 10h às 20h, o local contará com programação especial de dinâmicas exclusivas nas quais o público poderá ganhar um copo exclusivo da Coca-Cola como brinde oficial. A estrutura conta ainda com ponto de venda para compra de Coca-Cola.

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"Estamos muito felizes em trazer essa ativação para a Bahia, um estado naturalmente apaixonado por esporte e pela celebração entre as pessoas. A Copa desperta sentimentos de união, diversão e paixão, e queremos proporcionar ao público um ambiente acolhedor e interativo para viver tudo isso de forma marcante" , destaca Willy Bezerra, Diretor Regional da Solar Coca-Cola.

O Shopping Bela Vista também celebra a chegada da ativação exclusiva na capital baiana como uma excelente opção de entretenimento para o período. "O esporte sempre esteve presente na nossa programação, com iniciativas que vão desde a realização de eventos esportivos até ações especiais que aproximam o público de momentos marcantes", afirma a Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.

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