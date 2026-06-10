DEDO VERDE

Quer plantar uma árvore? Ação na Orla de Pituaçu convida moradores a colocar a mão na terra

Ao todo, serão oferecidas 50 mudas de três espécies nativas

Mariana Rios

Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:19

Orla de Pituaçu Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Para muita gente que vive em apartamentos e tem pouco contato com a natureza no dia a dia, plantar uma árvore é uma experiência rara. Nesta quinta-feira (11), moradores de Salvador terão a oportunidade de trocar o concreto pela terra e participar do plantio coletivo de 50 mudas de árvores nativas na Orla de Pituaçu.

A ação será realizada a partir das 9h, em um trecho próximo à passarela de eventos da orla, ao lado do Quiosque Paradyse. A participação é aberta ao público e a expectativa dos organizadores é reunir moradores, frequentadores da região, estudantes, famílias e voluntários interessados em contribuir para o aumento das áreas verdes da cidade.

Promovida pela Orla Brasil, com apoio da Prefeitura de Salvador, a iniciativa marca o início de um projeto de arborização voltado para tornar a região mais sombreada, sustentável e agradável para quem utiliza a orla para caminhadas, esportes ou lazer.

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Ao todo, serão plantadas 50 mudas de três espécies nativas. Entre elas está o guanandi, árvore típica da Mata Atlântica conhecida pela resistência e pela capacidade de contribuir para a recuperação ambiental. Também serão plantadas mudas de cocoloba, espécie adaptada às condições do litoral, resistente ao vento e à maresia, além do bacupari, árvore frutífera que ajuda a atrair aves e outros animais importantes para o equilíbrio ecológico.

Segundo a Orla Brasil, as espécies foram escolhidas após estudos sobre as condições ambientais da região, buscando garantir o desenvolvimento saudável das árvores e ampliar a biodiversidade local.

"Esse é um momento muito esperado por todos que frequentam e amam a nossa orla. Fizemos um estudo minucioso com espécies que se adaptam a essa região e iniciaremos o plantio. Moradores locais, frequentadores da Orla, escolas e instituições, famílias, voluntários e apoiadores de causas ambientais, todos serão bem-vindos neste dia tão importante", afirmou Eduardo Sampaio, diretor da Orla Brasil em Salvador.

A ação contará ainda com a presença dos secretários municipais Ivan Euler, da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), e Décio Martins, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Serviço

O quê: Plantio coletivo de 50 mudas de árvores nativas

Quando: Quinta-feira, 11 de junho, às 9h

Onde: Orla de Pituaçu, próximo à passarela de eventos, ao lado do Quiosque Paradyse

Quem pode participar: Moradores, estudantes, famílias, frequentadores da orla e voluntários

Espécies plantadas: Guanandi, Cocoloba e Bacupari