FITNESS

O erro que impede muitas mulheres de conquistar braços definidos na academia

Especialista explica por que treinar com pouca carga nem sempre traz os resultados esperados e derruba um dos maiores mitos do universo fitness

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:27

Mulheres treinando: musculação e academia Crédito: Shutterstock

Braços mais firmes e definidos estão entre os objetivos mais frequentes das mulheres que iniciam uma rotina de exercícios. Apesar disso, muitas ainda evitam treinos com cargas moderadas ou mais intensas por receio de desenvolver um aspecto excessivamente musculoso. Segundo especialistas, esse é um dos maiores mitos do universo fitness.

De acordo com o gerente técnico da Companhia Athletica, Cacá Ferreira, conquistar definição muscular de forma natural é totalmente possível e está muito mais relacionado à combinação entre treino, alimentação e composição corporal do que ao simples aumento de carga. “Existe uma crença antiga de que peso leve define e peso pesado faz crescer. Hoje sabemos que o mais importante é oferecer um estímulo adequado ao músculo. Para gerar adaptação e resultado, é preciso chegar próximo da fadiga muscular, independentemente de a carga ser leve, moderada ou mais intensa”, explica.

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O especialista destaca que a definição muscular depende tanto do desenvolvimento da massa magra quanto da redução do percentual de gordura corporal. Por isso, apenas aumentar o número de repetições com pesos leves nem sempre produz os resultados esperados. Outro ponto importante é entender que o aumento temporário do volume muscular após os treinos não significa ganho excessivo de massa. Nas primeiras semanas de treinamento, é comum ocorrer uma sensação de inchaço devido às adaptações naturais do organismo ao esforço físico.

“Em muitos casos, a pessoa acredita que está ficando maior, quando na verdade está passando por um processo normal de adaptação. Com constância, alimentação equilibrada e treinamento adequado, a tendência é que o músculo fique mais firme e definido”, afirma Ferreira.

Para quem busca braços mais tonificados, a frequência também desempenha papel importante. Segundo o gerente técnico da Companhia Athletica, trabalhar a musculatura de duas a três vezes por semana costuma gerar bons resultados, desde que exista recuperação adequada entre os estímulos.

Além disso, a combinação entre exercícios para braços multiarticulares, como remadas e puxadas, e movimentos mais específicos para bíceps e tríceps favorece um desenvolvimento equilibrado da musculatura dos membros superiores. “O grande erro é acreditar que treinar leve é suficiente. Muitas mulheres ainda treinam braços com poucas séries e intensidade baixa. Existe um potencial enorme de evolução quando o treino é realizado com planejamento, progressão gradual e intensidade adequada”, destaca.