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Empresa de energia vai abrir mais de 2 mil vagas de emprego na Bahia; veja como se candidatar

Oportunidades contemplarão diferentes níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:23

Linha de transmissão de energia
Linha de transmissão de energia Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A AXIA Energia, antiga Eletrobras, deverá abrir mais de 2 mil vagas de emprego na Bahia em breve. As oportunidades contemplarão diferentes níveis de escolaridade e serão detalhadas no site da empresa.

Neste ano, os estados de Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco receberão investimentos de R$ 2,6 bilhões para a construção de 1.100 quilômetros de linhas de transmissão e seccionamentos de linha.

As linhas de transmissão que passarão pela Bahia são:

LT 500 kV Bom Nome II – Campo Formoso II

Municípios: Abaré, Campo Formoso, Chorrochó, Curaçá, Jaguarari e Juazeiro.

LT 500 kV Zebu III – Olindina

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Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 9 mil/mês por Reprodução
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Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 8 mil/mês por Reprodução

Municípios: Antas, Cícero Dantas, Heliópolis, Itapicuru, Jeremoabo, Olindina, Paulo Afonso, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Brígida e Sítio do Quinto.

Para a construção dos empreendimentos, a estimativa é de geração de 2.142 empregos. Os interessados poderão cadastrar seus currículos pelo e-mail oportunidades.telb@agnet.com.br.

Projeto Nova Era

Os empreendimentos do Projeto Nova Era Integração estão distribuídos entre os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O projeto prevê a implantação de novas linhas de transmissão, duas novas subestações e seccionamentos de linha, reforçando a expansão da malha elétrica regional, aumentando a confiabilidade do sistema e viabilizando o crescimento da geração de energia renovável no Nordeste.

Com presença crescente na região, a companhia vem ampliando empreendimentos estruturantes capazes de conectar novas fontes de geração, fortalecer a confiabilidade do sistema elétrico e apoiar o crescimento econômico do Nordeste.

O Nova Era Integração faz parte de um robusto pacote de ampliação dos ativos de transmissão da região, que prevê aportes de R$ 5,9 bilhões até 2030.

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“Nossas obras, além de ampliarem a infraestrutura energética, também possuem forte impacto socioeconômico em todo o Nordeste, com capacidade de mobilização superior a 10 mil profissionais durante os períodos de pico das obras”, afirmou Marcelo Calvet, diretor de Implantação de Geração e Transmissão.

O diretor acrescentou que os projetos estratégicos de transmissão conduzidos pela AXIA Energia no Nordeste “reforçam o compromisso da companhia com o desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética brasileira”, ao combinar expansão do sistema elétrico, geração de empregos, fortalecimento da economia regional e aumento da segurança energética nacional.

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Bahia Emprego

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