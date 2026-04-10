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Emboscadas: suspeito de roubar motoristas por aplicativo é preso na Bahia

Homem foi preso em Vitória da Conquista enquanto aplicava outro golpe

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de abril de 2026 às 23:11

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom - PCBA

Um homem de 20 anos, investigado por roubos contra motoristas por aplicativo, foi preso pela Polícia Civil da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. A ordem judicial foi cumprida na quarta-feira (8), no centro do município, por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), enquanto aplicava outro golpe.

As investigações apontaram que o suspeito, que integra um grupo criminoso organizado, atraia as vítimas durante as corridas solicitadas por aplicativo, ocasião em que eram praticados roubos mediante ameaça.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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As apurações indicaram ainda que os crimes foram cometidos, em sua maioria, no ano de 2025. Os demais integrantes da associação criminosa já foram localizados e presos anteriormente.

O suspeito foi encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição do Poder Judiciário.

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