Emboscadas: suspeito de roubar motoristas por aplicativo é preso na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de abril de 2026 às 23:11
Um homem de 20 anos, investigado por roubos contra motoristas por aplicativo, foi preso pela Polícia Civil da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. A ordem judicial foi cumprida na quarta-feira (8), no centro do município, por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), enquanto aplicava outro golpe.
As investigações apontaram que o suspeito, que integra um grupo criminoso organizado, atraia as vítimas durante as corridas solicitadas por aplicativo, ocasião em que eram praticados roubos mediante ameaça.
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As apurações indicaram ainda que os crimes foram cometidos, em sua maioria, no ano de 2025. Os demais integrantes da associação criminosa já foram localizados e presos anteriormente.
O suspeito foi encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição do Poder Judiciário.