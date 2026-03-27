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Fiscalização interdita “fábrica” clandestina de água com coliformes fecais em destino turístico da Bahia

Ao menos 26 galões de água já prontos para venda foram apreendidos durante a ação em Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:58

Esquema vendia água de poço artesiano sem controle sanitário
Responsável pelo esquema vendia água de poço artesiano sem controle sanitário em Porto Seguro Crédito: Divulgação

Um homem foi detido nesta sexta-feira (27), suspeito de ser responsável por um esquema de venda irregular de água mineral. O esquema era operado na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. O local onde os garrafões eram enchidos foi interditado.

Após o recebimento de denúncias, equipes da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária, foram até a casa do suspeito, que servia como “fábrica” para os galões de água.

Responsável pelo esquema vendia água de poço artesiano sem controle sanitário em Porto Seguro

Esquema ilegal foi desarticulado nesta sexta-feira (27) por Divulgação
Esquema ilegal foi desarticulado nesta sexta-feira (27) por Divulgação
Esquema ilegal foi desarticulado nesta sexta (27) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
Esquema ilegal foi desarticulado nesta sexta (27) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
Esquema ilegal foi desarticulado nesta sexta (27) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
Esquema ilegal foi desarticulado nesta sexta (27) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
Esquema vendia água de poço artesiano sem controle sanitário por Divulgação
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Esquema ilegal foi desarticulado nesta sexta-feira (27) por Divulgação

O local foi interditado pela Vigilância Sanitária após a constatação de que a água não passava por qualquer controle sanitário e apresentava indícios da presença de coliformes fecais, sendo considerada imprópria para o consumo humano.

O homem, identificado apenas pelas iniciais J.N.D.A., utilizava água retirada de um poço artesiano dentro de sua própria casa para encher os garrafões. Ele não possuía alvará nem autorização de órgãos competentes para realizar a prática e comercializar o produto.

O suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro para prestar esclarecimentos. Ao menos 26 galões de água já prontos para venda foram apreendidos durante a ação.

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