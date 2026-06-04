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Frio: Inmet coloca mais de 350 cidades da Bahia em alerta amarelo para queda de temperatura

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia entra em vigor nesta quinta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 05:00

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista é uma das cidades em alerta Crédito: PMVC

Ao menos 371 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para queda de temperatura a partir desta quinta-feira (4). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 12h do próximo sábado (6).

Os municípios afetados estão localizados nas regiões Vale São-Franciscano da Bahia, Nordeste, Extremo Oeste, Metropolitana de Salvador, Centro-Norte e Sul da Bahia.

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução
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Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura por Reprodução

Segundo o Inmet, o fenômeno representa leve risco à saúde, dada a previsão de declínio entre 3ºC e 5ºC nas cidades afetadas. O alerta é de perigo potencial.

Além disso, mais de 130 municípios baianos estão sob alerta para o acumulado de chuva. O aviso, também classificado com grau de severidade de perigo potencial, segue válido até as 23h59 de sexta-feira (5).

Tags:

Bahia Frio Inmet

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