Frio: Inmet coloca mais de 350 cidades da Bahia em alerta amarelo para queda de temperatura

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Elaine Sanoli
Publicado em 4 de junho de 2026 às 05:00
Ao menos 371 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para queda de temperatura a partir desta quinta-feira (4). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 12h do próximo sábado (6).
Os municípios afetados estão localizados nas regiões Vale São-Franciscano da Bahia, Nordeste, Extremo Oeste, Metropolitana de Salvador, Centro-Norte e Sul da Bahia.
Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura
Segundo o Inmet, o fenômeno representa leve risco à saúde, dada a previsão de declínio entre 3ºC e 5ºC nas cidades afetadas. O alerta é de perigo potencial.
Além disso, mais de 130 municípios baianos estão sob alerta para o acumulado de chuva. O aviso, também classificado com grau de severidade de perigo potencial, segue válido até as 23h59 de sexta-feira (5).