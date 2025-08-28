Acesse sua conta
Homem é preso após ser flagrado em carro com mais de 50 kg de maconha na Bahia

Ele informou à polícia que receberia R$ 5 mil para levar a droga até o Ceará

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:09

Homem é preso após ser flagrado em carro com mais de 50 kg de maconha na Bahia
Homem é preso após ser flagrado em carro com mais de 50 kg de maconha na Bahia Crédito: Divulgação/PRF

Um homem de 29 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso após ser flagrado transportando mais de de 50 quilos de maconha. O flagrante ocorreu na noite dessa terça-feira (27), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 827 da BR-242, nas proximidades do município de Barreiras, no oeste baiano. O motorista confessou que saiu de Formosa, no estado de Goiás, com destino a Fortaleza, no Ceará, e que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga.

Em nota, a PRF informou que, por volta das 19h30, os policiais deram ordem de parada a um veículo com placas de Goiás. Durante a abordagem, foi percebido um forte odor característico de maconha no interior do automóvel, o que levantou suspeitas imediatas. O condutor apresentou nervosismo e respostas contraditórias ao ser questionado pela equipe, reforçando ainda mais as suspeitas.

Na busca minuciosa realizada dentro do carro, foram encontrados 47 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 50,8 quilos. Diante do flagrante, o homem foi detido e encaminhado, junto com o entorpecente e o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras. A ocorrência foi enquadrada, a princípio, como tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

A PRF informou que segue intensificando as ações de combate ao crime organizado e ao tráfico de entorpecentes, retirando grandes cargas de drogas de circulação e contribuindo para a segurança da sociedade nas rodovias federais.

