Homem é preso em flagrante por espancar a filha de 14 anos na Bahia

Está preso o homem acusado de agredir a própria filha, de 14 anos, em Mairi, no centro-norte baiano. Segundo a Polícia Civil, a menina tem muitas marcas de agressões pelo corpo, sofridas desde os quatro anos. Nesta terça-feira (30), a adolescente chegou na escola com lesões nas pernas.



O pai foi preso em flagrante por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Mairi. "O flagrante ocorreu após o comparecimento de membros do Conselho Tutelar, que informaram terem visto lesões nas pernas da menor, na manhã de hoje, provocadas pelo seu genitor, antes dela ir ao Colégio em que estuda”, explicou o titular da DT/Mairi, delegado Paulo Victor.