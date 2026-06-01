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Homem que colocava pit-bull para morder ex-namoradas após agressões é preso na Bahia

Suspeito integrava o Baralho do Crime em Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de junho de 2026 às 21:43

Alex Pereira Santos, de 37 anos, é investigado por ameaça e descumprimento de medida protetiva
Alex Pereira Santos, de 37 anos, é investigado por ameaça e descumprimento de medida protetiva Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta segunda-feira (1º), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, suspeito de ameaçar a ex-companheira, de 39 anos, e descumprir medidas protetivas determinadas pela Justiça. Ele integra o Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) como a carta Q de Copas.

Segundo a SSP, o suspeito, identificado como Alex Pereira Santos, de 37 anos, já responde a outros três inquéritos policiais pelos crimes de perseguição (stalking), divulgação de imagem íntima, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal contra a mesma vítima.

Baralho Lilás da SSP

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Reprodução
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia

Ele também é investigado por ameaçar a ex-sogra, de 60 anos, além de responder por lesão corporal e ameaça contra outra ex-companheira, de 24 anos. De acordo com as investigações, o homem utilizava um cachorro da raça pit-bull para atacar as ex-companheiras após agredi-las fisicamente.

O suspeito foi localizado no bairro Patagônia. Ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Em seguida, foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista e cumprido durante a Operação Dama Lilás, realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

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