VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem que colocava pit-bull para morder ex-namoradas após agressões é preso na Bahia

Suspeito integrava o Baralho do Crime em Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de junho de 2026 às 21:43

Alex Pereira Santos, de 37 anos, é investigado por ameaça e descumprimento de medida protetiva Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta segunda-feira (1º), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, suspeito de ameaçar a ex-companheira, de 39 anos, e descumprir medidas protetivas determinadas pela Justiça. Ele integra o Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) como a carta Q de Copas.



Segundo a SSP, o suspeito, identificado como Alex Pereira Santos, de 37 anos, já responde a outros três inquéritos policiais pelos crimes de perseguição (stalking), divulgação de imagem íntima, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal contra a mesma vítima.

Baralho Lilás da SSP 1 de 4

Ele também é investigado por ameaçar a ex-sogra, de 60 anos, além de responder por lesão corporal e ameaça contra outra ex-companheira, de 24 anos. De acordo com as investigações, o homem utilizava um cachorro da raça pit-bull para atacar as ex-companheiras após agredi-las fisicamente.

O suspeito foi localizado no bairro Patagônia. Ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Em seguida, foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.