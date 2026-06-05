INVESTIGAÇÃO

Homem suspeito de matar nutricionista em Guarajuba é preso em Sergipe

Larissa Pavan estava com os três irmãos no veículo e voltava de Salvador para Camaçari após um passeio quando foi morta, em 2024

Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 13:21

Jovem foi morta a tiros durante viagem por aplicativo Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um homem suspeito de envolvimento na morte da nutricionista Larissa Pavan de Assis, em 2024, foi preso nesta sexta-feira (5), na região de Abaís, litoral sul de Sergipe. Marlon Ribeiro dos Santos, o “Nove de Ouro” do Baralho do Crime, estava foragido. A jovem de 27 anos foi morta a tiros durante uma viagem por aplicativo em Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia.

O suspeito foi localizado escondido em uma residência, onde teve o mandado de prisão cumprido. Segundo a Polícia Civil, Marlon é apontado como um dos responsáveis pela morte de Larissa Pavan. O carro em que ela estava foi atacado quando o motorista, que tinha passado do local da entrada do condomínio para onde a jovem iria, foi fazer o retorno e foi surpreendido pelos disparos.

Jovem foi morta em Guarajuba 1 de 3

Marlon Ribeiro dos Santos foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. O trabalho de investigação foi conduzido pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com participação da Polícia Civil de Sergipe, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Outro suspeito de envolvimento na morte da nutricionista já havia sido preso em julho do ano passado. Ele foi localizado em Guarajuba, na orla de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, após ser identificado pelos agentes da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) a bordo de um veículo.