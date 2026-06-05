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Museu é fechado em Salvador devido às fortes chuvas

Informação foi publicada através das redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 13:43

Museu de Arte da Bahia
Museu de Arte da Bahia (MAB) Crédito: Fernando Barbosa - ASCOM/IPAC

O Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no Corredor da Vitória, em Salvador, fechou as portas nesta sexta-feira (5) devido às fortes chuvas que atingem a capital baiana. O museu ficou sem energia, de acordo com informações publicadas no perfil oficial do MAB. O prazo para a reabertura não foi definido. 

O MAB recebe atualmente a exposição Mundo Zira, que traz atividades interativas com a temática Menino Maluquinho, criação de Ziraldo. Nas redes sociais, a organização da mostra informou que aos visitantes que já tinham retirado ingressos para a exposição que novos lotes serão reabertos em breve. O museu informou que avisará quando a situação foi normalizada.

As condições do tempo tendem a melhorar na capital baiana entre sábado (6) e domingo (7), embora a possibilidade de chuva não esteja totalmente descartada, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). 

De acordo com o órgão, a frente fria e o cavado atmosférico que atuam sobre Salvador começam a se afastar da capital baiana. Com isso, uma massa de ar mais quente e seca passa a influenciar o tempo na cidade, favorecendo períodos de céu mais aberto e redução da intensidade das precipitações.

Apesar da melhora, a Codesal alerta que ainda podem ocorrer pancadas de chuva fracas, por vezes moderadas, em áreas isoladas de Salvador a qualquer hora do dia.

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