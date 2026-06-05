SALVADOR

Ferry-boat suspende travessia de veículos pesados e motos devido ao mau tempo

Marinha emitiu alerta de ventos fortes para o litoral baiano

Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:54

Sistema ferry-boat em Salvador Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

A Internacional Travessias Salvador (ITS), responsável pela operação do sistema ferry-boat, suspendeu a travessia de veículos de grande porte e motocicletas nesta sexta-feira (5). A medida acontece devido ao mau tempo na capital baiana. Não há prazo para a normalização do serviço.

A empresa também afirma que algumas viagens podem sofrer alterações operacionais, incluindo atrasos e eventuais suspensões. "A ITS reforça que a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana são fatores determinantes para a tomada de decisões operacionais. Dessa forma, as condições meteorológicas serão monitoradas continuamente e, sempre que necessário, medidas preventivas poderão ser adotadas visando à segurança dos passageiros e tripulantes", afirma.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos fortes, com intensidade de até 60 km/h, para a faixa litorânea do estado da Bahia, entre Porto Seguro e Salvador. O aviso é válido entre a madrugada e a tarde desta sexta-feira (5).