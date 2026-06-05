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Ferry-boat suspende travessia de veículos pesados e motos devido ao mau tempo

Marinha emitiu alerta de ventos fortes para o litoral baiano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:54

Para embarcar no ferry-boat, a espera foi de mais de duas horas.
Sistema ferry-boat em Salvador Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

A Internacional Travessias Salvador (ITS), responsável pela operação do sistema ferry-boat, suspendeu a travessia de veículos de grande porte e motocicletas nesta sexta-feira (5). A medida acontece devido ao mau tempo na capital baiana. Não há prazo para a normalização do serviço. 

A empresa também afirma que algumas viagens podem sofrer alterações operacionais, incluindo atrasos e eventuais suspensões. "A ITS reforça que a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana são fatores determinantes para a tomada de decisões operacionais. Dessa forma, as condições meteorológicas serão monitoradas continuamente e, sempre que necessário, medidas preventivas poderão ser adotadas visando à segurança dos passageiros e tripulantes", afirma. 

Fortes chuvas em Salvador

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
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Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
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Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos fortes, com intensidade de até 60 km/h, para a faixa litorânea do estado da Bahia, entre Porto Seguro e Salvador. O aviso é válido entre a madrugada e a tarde desta sexta-feira (5).

Em Salvador, a frente fria já influencia as condições meteorológicas e mantém a previsão de chuva moderada a forte até sexta-feira (5). Apesar da perda gradual de intensidade do sistema no fim de semana, a expectativa é de que ainda ocorram pancadas de chuva isoladas entre sábado (6) e domingo (7).

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