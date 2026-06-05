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Mais de 100 ovos de tartaruga marinha são resgatados em praia de Salvador

Ação foi realizada na noite de quinta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:18

Ovos de tartaruga foram recolhidos em Salvador
Ovos de tartaruga foram recolhidos em Salvador Crédito: Divulgação/GCM

Mais de 100 ovos de tartaruga marinha foram resgatados na praia de Pituaçu, em Salvador, na quinta-feira (4). A ação conjunta foi realizada pelas equipes operacionais da Área S2 e do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM). 

O caso aconteceu por volta das 23 horas, durante o patrulhamento preventivo da Operação Nova Orla. Agentes da Área S2 foram acionados por cidadãos que passavam pelo local e avistaram uma tartaruga na faixa de areia, nas proximidades do Posto II do Salvamar.

A equipe solicitou o apoio do Centro Integrado de Inteligência Comando e Videomonitoramento (Cicomv), que direcionou os agentes especializados do Gepa para o local. Com as técnicas adequadas para garantir a integridade do ninho, a equipe ambiental realizou o recolhimento seguro dos 113 ovos.

O material foi levado inicialmente para a base do grupo ambiental e, posteriormente, será entregue aos cuidados do Projeto Tamar, referência na conservação e manejo de tartarugas marinhas, onde os ovos poderão seguir o ciclo de incubação de forma protegida.

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