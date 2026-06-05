MUNDO ANIMAL

Mais de 100 ovos de tartaruga marinha são resgatados em praia de Salvador

Ação foi realizada na noite de quinta-feira (4)

Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:18

Ovos de tartaruga foram recolhidos em Salvador Crédito: Divulgação/GCM

Mais de 100 ovos de tartaruga marinha foram resgatados na praia de Pituaçu, em Salvador, na quinta-feira (4). A ação conjunta foi realizada pelas equipes operacionais da Área S2 e do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM).

O caso aconteceu por volta das 23 horas, durante o patrulhamento preventivo da Operação Nova Orla. Agentes da Área S2 foram acionados por cidadãos que passavam pelo local e avistaram uma tartaruga na faixa de areia, nas proximidades do Posto II do Salvamar.

A equipe solicitou o apoio do Centro Integrado de Inteligência Comando e Videomonitoramento (Cicomv), que direcionou os agentes especializados do Gepa para o local. Com as técnicas adequadas para garantir a integridade do ninho, a equipe ambiental realizou o recolhimento seguro dos 113 ovos.