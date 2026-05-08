Inmet emite alerta amarelo de chuvas para mais de 100 cidades da Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 8 de maio de 2026 às 05:30
Ao menos 108 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para o acumulado de chuvas durante esta sexta-feira (5). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59.
Os municípios afetados estão localizados nas regiões nordeste, sul, Metropolitana de Salvador, centro-norte e centro-sul da Bahia.
Veja cidades em alerta
O alerta amarelo indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.
A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Ainda é necessário evitar o uso de aparelhos eletrônicos enquanto estiverem conectado à tomada. Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados em caso de emergência.