TEMPO

Inmet emite alerta amarelo de chuvas para mais de 100 cidades da Bahia

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor durante esta sexta-feira (8)

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05:30

Chuva Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 108 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para o acumulado de chuvas durante esta sexta-feira (5). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59.

Os municípios afetados estão localizados nas regiões nordeste, sul, Metropolitana de Salvador, centro-norte e centro-sul da Bahia.

Veja cidades em alerta 1 de 11

O alerta amarelo indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.