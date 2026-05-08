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Inmet emite alerta amarelo de chuvas para mais de 100 cidades da Bahia

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor durante esta sexta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05:30

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Chuva  Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 108 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para o acumulado de chuvas durante esta sexta-feira (5). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59. 

Os municípios afetados estão localizados nas regiões nordeste, sul, Metropolitana de Salvador, centro-norte e centro-sul da Bahia.

Veja cidades em alerta

Veja cidades em alerta por Reprodução
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O alerta amarelo indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Ainda é necessário evitar o uso de aparelhos eletrônicos enquanto estiverem conectado à tomada. Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados em caso de emergência.

Tags:

Chuva Bahia Inmet Alerta

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