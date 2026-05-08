GRANA EXTRA

Noite da sorte! Baianos ganham mais de R$ 140 mil em sorteio da Mega-Sena

Concurso foi sorteado nesta quinta-feira (7)

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:30

mega-sena Crédito: Agência Brasil

Duas apostas feitas na Bahia saíram vencedoras no concurso nº 3005 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os apostadores baianos, no entanto, acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 36,5 milhões, sorteado na noite desta quinta-feira (8), acumulou.

Os bilhetes premiados são de dois municípios diferentes. O primeiro foi registrado em Salvador, em uma unidade lotérica física, a Loteria Iguatemi. Na aposta, o jogador marcou seis números e pagou o valor mínimo de R$ 6.

O segundo vencedor é de Juazeiro, no norte da Bahia. O bilhete foi registrado pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal e também teve custo de R$ 6, com seis dezenas marcadas.

Cada uma das apostas faturou cerca de R$ 70 mil, totalizando aproximadamente R$ 140 mil em prêmios para a Bahia. Outros 23 apostadores em diferentes estados do país também acertaram cinco números.

As dezenas sorteadas foram: 17 - 23 - 29 - 30 - 48 - 50.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (10), com prêmio estimado em R$ 45 milhões.

Mega-Sena: como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).