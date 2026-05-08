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Salvador registra o maior volume de chuva do Brasil em 24h

Capital baiana onde mais choveu em todo o país nesta quinta-feira (7)

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:00

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A cidade de Salvador registrou o maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município acumulou 57,2 milímetros de precipitação no período entre às 9h desta quarta-feira (6) e o mesmo horário desta quinta (7).

O volume colocou a cidade na primeira posição entre os maiores acumulados da região no intervalo analisado. O ranking do Inmet reúne dados coletados por estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo país.

Chuva em Salvador ao longo dos anos 1 de 61

No ranking, também aparecem as cidades de Salinópolis, no Pará, com 49,4 mm acumulados em um ponto de medição, e Bragança, também no Pará, com 36,6 mm de chuva registrados no período analisado.

Acumulados elevados em curto intervalo podem provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.