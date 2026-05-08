Salvador registra o maior volume de chuva do Brasil em 24h

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Elaine Sanoli
Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:00
A cidade de Salvador registrou o maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município acumulou 57,2 milímetros de precipitação no período entre às 9h desta quarta-feira (6) e o mesmo horário desta quinta (7).
O volume colocou a cidade na primeira posição entre os maiores acumulados da região no intervalo analisado. O ranking do Inmet reúne dados coletados por estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo país.
Chuva em Salvador ao longo dos anos
No ranking, também aparecem as cidades de Salinópolis, no Pará, com 49,4 mm acumulados em um ponto de medição, e Bragança, também no Pará, com 36,6 mm de chuva registrados no período analisado.
Acumulados elevados em curto intervalo podem provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.
Na tarde da quarta-feira, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta para chuvas intensas na capital baiana. À noite, a cidade registrou, nesta noite, chuvas fortes com trovões e relâmpagos em diferentes pontos.