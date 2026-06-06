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Inmet: mais de 350 cidades da Bahia seguem em alerta para queda de temperatura entre 3 ºC e 5 ºC

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia entrou em vigor na quinta-feira (4) e segue até este sábado (6)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2026 às 05:30

Frio Crédito: Reprodução/ Globo Rural

Ao menos 371 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para queda de temperatura desde a última quinta-feira (4). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 12h deste sábado (6).

Os municípios afetados estão localizados nas regiões Vale São-Franciscano da Bahia, Nordeste, Extremo Oeste, Metropolitana de Salvador, Centro-Norte e Sul da Bahia.

Veja todas as cidades em alerta para queda de temperatura 1 de 37

Segundo o Inmet, o fenômeno representa leve risco à saúde, dada a previsão de declínio entre 3ºC e 5ºC nas cidades afetadas. O alerta é de perigo potencial.