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Jovem baiana de 20 anos é morta a facadas pelo ex no Rio Grande do Sul

Suspeito fugiu, mas foi preso ainda em flagrante em uma rodovia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 10:15

Ana Beatriz foi morta e ex, Gabriel, foi preso
Ana Beatriz foi morta e ex, Gabriel, foi preso Crédito: Reprodução

Uma jovem baiana de 20 anos foi assassinada dentro de uma residência na manhã da última terça-feira (7), no bairro Guarani, em Parobé, no Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Ana Beatriz Fernandes da Rocha, natural de Conceição da Feira. O principal suspeito é o ex-companheiro dela, Gabriel de Freitas, de 32 anos, que foi preso horas depois.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem havia ido até o imóvel do suspeito para buscar pertences pessoais quando foi atacada. As investigações indicam que o homem a imobilizou e desferiu vários golpes de faca. Ana Beatriz morreu ainda no local. As informações são do jornal Zero Hora.

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Segundo o delegado Francisco Leitão, há indícios de que o crime tenha sido planejado previamente. Após o ataque, o suspeito fugiu em um veículo, mas foi localizado e preso em flagrante na BR-290, no município de Glorinha.

A Polícia Civil informou que o relacionamento era marcado por idas e vindas e durou seis meses da última vez. Não havia registros anteriores de ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal. A família da vítima afirma que a relação teria durado aproximadamente dois anos. A motivação do crime segue sob investigação.

Familiares e amigos de Ana Beatriz pedem justiça e cobram punição para o autor do assassinato.

Protesto após sepultamento

A morte da jovem provocou forte comoção em Conceição da Feira, cidade natal da vítima. Na sexta-feira (10), após o sepultamento, parentes e amigos organizaram uma manifestação em homenagem a Ana Beatriz.

Vestindo camisetas com a foto da jovem, carregando cartazes e balões brancos, os participantes percorreram ruas do município em um ato marcado por pedidos de justiça e por apelos para que o caso não seja tratado apenas como mais um número nas estatísticas de feminicídio no país.

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