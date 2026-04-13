Mãe e filho morrem atropelados por motorista de carro de luxo em Feira de Santana

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Carol Neves
Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:42
Um atropelamento registrado na noite de domingo (12) terminou a morte de uma mulher de 32 anos e do filho de 9 anos dela, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana.
Três pessoas foram atingidas por uma Toyota Hilux nas proximidades do Residencial Solar da Princesa, na Avenida Sérgio Carneiro. Morreram no local Milena Silvania Ramos dos Santos, de 32 anos, e o filho, Guilherme Dias Matias.
A terceira pessoa atingida, Émile Lavínia Ramos dos Santos, foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.
Após o atropelamento, o motorista deixou o local, porém perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma pilha de entulho nas proximidades da Avenida Eduardo Fróes da Mota. Ele foi cercado e agredido por moradores, que afirmaram que ele tinha sinais de embriaguez.
Policiais militares do 25º Batalhão conseguiram evitar o linchamento do motorista. Ele foi levado sob custódia para um hospital. Moradores da região fizeram um protesto pedindo por justiça. Em nota, a Polícia Civil diz que o motorista de 32 anos foi autuado em flagrante. "Segundo a ocorrência, o suspeito foi localizado por policiais militares enquanto era agredido por populares e encaminhado à unidade hospital, onde segue sob custódia policial".