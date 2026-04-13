MORTE

Mãe e filho morrem atropelados por motorista de carro de luxo em Feira de Santana

Moradores tentaram linchar motorista, que segundo eles tinha sinais de embriaguez

Carol Neves

Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:42

Milena e o filho Guilherme Crédito: Reprodução

Um atropelamento registrado na noite de domingo (12) terminou a morte de uma mulher de 32 anos e do filho de 9 anos dela, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana.

Três pessoas foram atingidas por uma Toyota Hilux nas proximidades do Residencial Solar da Princesa, na Avenida Sérgio Carneiro. Morreram no local Milena Silvania Ramos dos Santos, de 32 anos, e o filho, Guilherme Dias Matias.

A terceira pessoa atingida, Émile Lavínia Ramos dos Santos, foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Após o atropelamento, o motorista deixou o local, porém perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma pilha de entulho nas proximidades da Avenida Eduardo Fróes da Mota. Ele foi cercado e agredido por moradores, que afirmaram que ele tinha sinais de embriaguez.