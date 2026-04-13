TRANSPORTE

Metrô terá operação especial para show do Guns N' Roses na Arena Fonte Nova

Apresentação acontece nesta quarta-feira (15)

Millena Marques

Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:36

Estação de metrô Campinas de Pirajá Crédito: Reprodução

O Metrô Bahia fará uma operação especial para atender ao público que vai ao show da banda Guns N' Roses, na quarta-feira (15). A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do local do evento, terá o horário de funcionamento estendido até 1h exclusivamente para embarque, com as demais estações do sistema disponíveis para desembarque.

A concessionária informou que vai aumentar a oferta de trens conforme a demanda, com reforço no atendimento e na segurança, especialmente na Estação Campo da Pólvora.

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"O Metrô Bahia está preparado para oferecer uma operação segura, eficiente e confortável ao público que irá ao show, com reforço no atendimento, na segurança e na oferta de trens. Nosso objetivo é garantir que os clientes tenham tranquilidade tanto na ida quanto na volta do evento, com uma organização que proporcione fluidez no embarque e desembarque, especialmente na Estação Campo da Pólvora", destaca Carlos Cavalcanti, gerente executivo de atendimento do Metrô Bahia.