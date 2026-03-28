MUDANÇAS

Guns N' Roses anuncia saída de integrante da turnê antes de shows no Brasil

O show em Salvador será no dia 15 de abril



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 28 de março de 2026 às 20:00

Guns N’ Roses Crédito: Reprodução

A banda Guns N' Roses anunciou uma mudança na formação para a turnê mundial de 2026, que começa neste sábado (28), no México, e inclui apresentações no Brasil a partir da próxima semana. O show em Salvador será no dia 15 de abril.

A tecladista Melissa Reese, integrante do grupo desde 2016, não participará dos shows. Até o momento, a banda não informou quem irá substituí-la.

A turnê tem previsão de término em 3 de julho de 2026, com apresentação em Paris. Antes disso, o grupo ainda passará por países como Estados Unidos, Polônia, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Alemanha e Bélgica.

Guns N’ Roses 1 de 7

"Melissa Reese não vai se juntar à banda na turnê por conta de razões pessoais imprevistas. Esperamos que nossos fãs compreendam", informou o grupo em comunicado divulgado na sexta-feira (27).

No Brasil, uma das apresentações será em São Paulo, no festival Monsters of Rock, marcado para sábado (4). Os ingressos custam entre R$ 300 e R$ 3.090, sem considerar taxas adicionais.

A turnê pelo país inclui nove shows. Confira as datas e cidades:

1º de abril: Porto Alegre

4 de abril: São Paulo

7 de abril: São José do Rio Preto

9 de abril: Campo Grande

12 de abril: Cariacica

15 de abril: Salvador

18 de abril: Fortaleza

21 de abril: São Luís