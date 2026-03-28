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Guns N' Roses anuncia saída de integrante da turnê antes de shows no Brasil

O show em Salvador será no dia 15 de abril

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 28 de março de 2026 às 20:00

Guns N’ Roses
Guns N’ Roses Crédito: Reprodução

A banda Guns N' Roses anunciou uma mudança na formação para a turnê mundial de 2026, que começa neste sábado (28), no México, e inclui apresentações no Brasil a partir da próxima semana. O show em Salvador será no dia 15 de abril.

A tecladista Melissa Reese, integrante do grupo desde 2016, não participará dos shows. Até o momento, a banda não informou quem irá substituí-la.

A turnê tem previsão de término em 3 de julho de 2026, com apresentação em Paris. Antes disso, o grupo ainda passará por países como Estados Unidos, Polônia, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Alemanha e Bélgica.

Guns N’ Roses

Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock
O Guns N’ Roses já se apresentou 5 vezes no Rock In Rio por
Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, anuncia shows no Brasil por Shutterstock
Guns N' Roses por Divulgação
O músico Axl Rose deixando o palco em show do Guns N' Roses na Argentina após jogar seu microfone no chão por Reprodução
O músico Axl Rose chutando a bateria em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
Os músicos Axl Rose e Slash em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
1 de 7
Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock

"Melissa Reese não vai se juntar à banda na turnê por conta de razões pessoais imprevistas. Esperamos que nossos fãs compreendam", informou o grupo em comunicado divulgado na sexta-feira (27).

No Brasil, uma das apresentações será em São Paulo, no festival Monsters of Rock, marcado para sábado (4). Os ingressos custam entre R$ 300 e R$ 3.090, sem considerar taxas adicionais.

A turnê pelo país inclui nove shows. Confira as datas e cidades:

1º de abril: Porto Alegre

4 de abril: São Paulo

7 de abril: São José do Rio Preto

9 de abril: Campo Grande

12 de abril: Cariacica

15 de abril: Salvador

18 de abril: Fortaleza

21 de abril: São Luís

25 de abril: Belém

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