PRAIA DO FORTE

Meio de ano e já pensando no Réveillon: evento na Bahia vende passaporte de quatro dias por R$ 3,5 mil

Pacote promocional garante acesso a castelo onde ocorre festa; Wesley Safadão, Léo Santana, Matuê e Mateus & Kauan confirmados

Mariana Rios

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12:21

Festa de Réveillon na Bahia abre vendas antecipadas com pacote de R$ 3,5 mil Crédito: Divulgação

Quem já está planejando onde passar a virada para 2027 pode aproveitar a abertura antecipada das vendas de um dos principais eventos de Réveillon da Bahia. Realizada em Praia do Forte, no litoral norte do estado, a festa começou a comercializar passaportes para os quatro dias de programação por R$ 3.559, em lote promocional. O pacote inclui acesso a todos os shows e serviço open bar premium.

A festa, que acontece desde 2018, será realizada entre os dias 28 e 31 de dezembro de 2026. O valor corresponde ao passaporte que dá acesso às quatro noites do evento, que contará com serviço open bar premium e será realizado no histórico Castelo Garcia D’Ávila, um dos principais cartões-postais de região.

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Entre as atrações já confirmadas estão Wesley Safadão, Léo Santana, Matuê e a dupla Mateus & Kauan. Novos artistas ainda devem ser anunciados pela organização nos próximos meses.

O Réveillon Praia do Forte aposta na diversidade musical, reunindo públicos de diferentes estilos em uma programação que mistura forró, pagode, trap e sertanejo.

Além do passaporte para os quatro dias, também serão disponibilizados ingressos individuais. Os ingressos individuais para os dias 28, 29 de dezembro e 2 de janeiro estão sendo vendidos por R$ 790. Para o evento de 31 de dezembro, data da virada, os valores começam em R$ 1.590.

As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Ticket Maker e nos pontos de venda físicos localizados nos shoppings da Bahia, Paralela e Parque Shopping Bahia.

A expectativa dos organizadores é repetir o sucesso das edições anteriores, que registraram ingressos esgotados antes da realização do evento.