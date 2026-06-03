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Novo terminal de ônibus começa a operar em Salvador e muda linhas para a Lapa

Equipamento entra em funcionamento neste sábado (6)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12:35

Terminal de ônibus do Novo Mané Dendê começa a operar no Subúrbio Ferroviário a partir deste sábado (6)
Terminal de ônibus do Novo Mané Dendê começa a operar no Subúrbio Ferroviário a partir deste sábado (6) Crédito: Ascom Semob

Os moradores das regiões de Rio Sena e Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, passarão a contar com um novo equipamento de transporte público a partir deste sábado (6). O Terminal Mané Dendê inicia as operações em fase assistida, permitindo que equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) acompanhem o funcionamento e realizem eventuais ajustes necessários.

Com a entrada em operação do novo terminal, as linhas de ônibus que ligam a região à Estação da Lapa passarão a ter o equipamento como base operacional e receberão novos códigos e nomenclaturas.

Veja mudanças com novo terminal de ônibus em Salvador

A linha 1627 – Alto da Terezinha x Lapa será substituída pela linha 1675 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Pajussara). O novo itinerário realizará 24 viagens em dias úteis e 13 viagens aos sábados, domingos e feriados. O trajeto atenderá moradores de Alto da Terezinha e Rio Sena antes de seguir pela Avenida Afrânio Peixoto em direção à Estação da Lapa. por Ascom Semob
Já a linha 1628 – Rio Sena x Lapa será substituída pela 1676 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Getúlio Vargas). A operação contará com 21 viagens em dias úteis, 13 aos sábados e 12 aos domingos. O percurso também atenderá Alto da Terezinha e Rio Sena antes de seguir para o Centro da cidade. por Ascom Semob
Segundo a Semob, equipes da pasta e representantes da concessionária Integra estarão na região para orientar os usuários durante o período de adaptação ao novo sistema. por Ascom Semob
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A linha 1627 – Alto da Terezinha x Lapa será substituída pela linha 1675 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Pajussara). O novo itinerário realizará 24 viagens em dias úteis e 13 viagens aos sábados, domingos e feriados. O trajeto atenderá moradores de Alto da Terezinha e Rio Sena antes de seguir pela Avenida Afrânio Peixoto em direção à Estação da Lapa. por Ascom Semob

O Terminal da Terezinha continuará funcionando normalmente. As duas novas linhas partirão do Terminal Mané Dendê, passarão pelo equipamento da Terezinha e seguirão viagem pelos respectivos itinerários.

Já o Terminal de Rio Sena permanecerá em operação parcial nos horários de pico da manhã. A linha 1676-02 – Rio Sena x Lapa continuará saindo do final de linha do bairro para reforçar o atendimento nos primeiros horários do dia.

Nos dias úteis, serão realizadas três viagens, às 4h30, 5h e 5h30. Aos sábados, os horários serão às 5h15 e 6h. Não haverá operação da linha aos domingos.

Além disso, as linhas 1633-03 – Rio Sena x Ondina e 1633-08 – Mirantes de Periperi x Ondina continuarão saindo do final de linha de Rio Sena, ampliando a oferta de transporte para os moradores da região.

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