TRANSPORTE

Novo terminal de ônibus começa a operar em Salvador e muda linhas para a Lapa

Equipamento entra em funcionamento neste sábado (6)

Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12:35

Terminal de ônibus do Novo Mané Dendê começa a operar no Subúrbio Ferroviário a partir deste sábado (6) Crédito: Ascom Semob

Os moradores das regiões de Rio Sena e Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, passarão a contar com um novo equipamento de transporte público a partir deste sábado (6). O Terminal Mané Dendê inicia as operações em fase assistida, permitindo que equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) acompanhem o funcionamento e realizem eventuais ajustes necessários.

Com a entrada em operação do novo terminal, as linhas de ônibus que ligam a região à Estação da Lapa passarão a ter o equipamento como base operacional e receberão novos códigos e nomenclaturas.

Veja mudanças com novo terminal de ônibus em Salvador 1 de 3

O Terminal da Terezinha continuará funcionando normalmente. As duas novas linhas partirão do Terminal Mané Dendê, passarão pelo equipamento da Terezinha e seguirão viagem pelos respectivos itinerários.

Já o Terminal de Rio Sena permanecerá em operação parcial nos horários de pico da manhã. A linha 1676-02 – Rio Sena x Lapa continuará saindo do final de linha do bairro para reforçar o atendimento nos primeiros horários do dia.

Nos dias úteis, serão realizadas três viagens, às 4h30, 5h e 5h30. Aos sábados, os horários serão às 5h15 e 6h. Não haverá operação da linha aos domingos.