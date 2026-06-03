GRUPO CRIMINOSO

'Rei do desbloqueio do iPhone' é preso durante operação em Salvador

Homem é suspeito de desbloquear celulares roubados para revenda

Esther Morais

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12:21

'Rei do desbloqueio do iPhone' é preso durante operação em Salvador Crédito: Reprodução

Um homem conhecido como "rei do desbloqueio do iPhone" foi preso na manhã desta quarta-feira (3), em Salvador, durante a Operação Dose Final. Identificado como Jonatas de Almeida Silva, ele é suspeito de comandar uma central clandestina especializada no desbloqueio e formatação de celulares roubados e furtados para posterior revenda.

Além de Jonatas, outros seis investigados foram presos durante a ação. São eles:

Além de Jonatas, outros seis investigados foram presos durante a ação. São eles: 1 de 7

As prisões ocorreram no âmbito da Operação Dose Final, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para combater uma organização criminosa investigada por roubos de medicamentos de alto valor comercial, como Ozempic, Mounjaro e Wegovy, em farmácias de Salvador (entenda envolvimento dos presos mais abaixo).

Ao todo, 17 pessoas foram presas, sendo 16 em Salvador e uma na cidade de São Paulo. Também foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão.

A Justiça autorizou ainda o bloqueio de bens e valores que somam R$ 12,5 milhões. Segundo os investigadores, a medida busca enfraquecer financeiramente a organização criminosa e impedir a continuidade das atividades ilícitas.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo é investigado não apenas pelos roubos a farmácias, mas também por tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios ligados a disputas territoriais, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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As medidas judiciais foram cumpridas nos bairros de Valéria, Narandiba, Nordeste de Amaralina, Pirajá, Engenho Velho da Federação e Garcia, em Salvador, além de ações realizadas em São Paulo e Mesquita, no Rio de Janeiro.

As investigações começaram após uma série de roubos registrados em redes farmacêuticas da capital baiana. Durante o aprofundamento das apurações, os policiais identificaram uma estrutura criminosa organizada, com atuação concentrada na região do Nordeste de Amaralina.

Quem são os presos?

Segundo a polícia, Jonatas era responsável por uma central clandestina de desbloqueio de celulares roubados. No imóvel utilizado pelo suspeito foram apreendidos equipamentos eletrônicos e dez aparelhos celulares, que passarão por perícia.

Outro investigado preso é apontado como responsável pela distribuição e comercialização de drogas na área dominada pela organização. Também foi preso um suspeito de receptar medicamentos roubados para revendê-los ilegalmente.

Um quarto alvo é investigado por divulgar as atividades do grupo criminoso, incluindo anúncios relacionados à venda de entorpecentes, tabelas de preços e informações sobre pontos de comercialização.