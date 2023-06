Mulher denuncia PM por agressão em Feira: 'Me deu um soco no rosto'

. Crédito: Foto: arquivo pessoal

Uma mulher denunciou um policial militar por agressão, em Feira de Santana. Segundo a vítima, ele a agrediu com um soco no rosto após uma discussão por causa de opiniões políticas divergentes. O caso aconteceu no domingo (04) e foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).



Segundo a Polícia Civil (PC-Ba) o caso está sendo investigado como lesão corporal dolosa pela Deam de Feira de Santana. O PM se chama Fabrício Borges e a vítima é a estilista Flávia Sacramento, de 41 anos.

A polícia ainda informou que, ao registrar o caso, ela contou que os dois estavam em uma festa na Avenida João Durval, quando começaram a conversar sobre política com os proprietários de uma casa de shows e o policial a agrediu por não concordar com o posicionamento político dela.

Além de registrar a ocorrência na polícia, Flávia também usou as redes sociais para denunciar as agressões. Em um vídeo, ela detalhou que na tentativa de finalizar a briga, pediu para o policial “estudar e adquirir conhecimento para saber das coisas”. Fabrício então se exaltou e passou a atacá-la com ofensas e xingamentos, além de ameaçá-la.

“Eu fui agredida por uma pessoa que eu achava que era minha amiga, por questão de política. Ele começou com agressões verbais, me xingando. Depois me deu um soco [que] partiu o meu rosto”, descreveu a vítima, que está com medo de sair de casa porque o PM sabe onde ela mora.

Afastamento

A Polícia Militar (PM-Ba) informou ao CORREIO que o policial também registrou queixa contra a estilista na 1ª Delegacia Territorial de Feira, alegando ter sido agredido por ela e se defendido em seguida.