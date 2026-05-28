FEIRA DE SANTANA

Mulher é baleada nas duas pernas e adolescente de 12 anos fica ferido após ataque na Bahia

Vítimas foram baleadas no bairro Tomba, em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 20:16

Delegacia Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um mulher e uma criança de apenas 12 anos foram baleados em uma praça pública na cidade de Feira de Santana, no centro-norte baiano. O caso foi registrado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (28), no bairro Tomba.

Segundo a polícia, a mulher, de 54 anos, estava a caminho do local de trabalho e, ao ouvir os disparos, ficou assustada e correu para um estabelecimento comercial nas imediações.

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei 1 de 6

No local, ela percebeu que havia sido atingida por tiros nas duas pernas e foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

O menino também ficou ferido pelos disparos e precisou de atendimento médico. No final da tarde, ele já havia recebido alta hospitalar. Segundo a polícia, ele seguia para encontrar um familiar na praça quando foi atingido.