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Mulher é baleada nas duas pernas e adolescente de 12 anos fica ferido após ataque na Bahia

Vítimas foram baleadas no bairro Tomba, em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 20:16

Delegacia Feira de Santana
Delegacia Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um mulher e uma criança de apenas 12 anos foram baleados em uma praça pública na cidade de Feira de Santana, no centro-norte baiano. O caso foi registrado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (28), no bairro Tomba.

Segundo a polícia, a mulher, de 54 anos, estava a caminho do local de trabalho e, ao ouvir os disparos, ficou assustada e correu para um estabelecimento comercial nas imediações.

Quanto ganha um policial civil na Bahia? Veja salários atualizados após nova lei

— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA
— Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais recebem vencimento entre R$ 5.237,15 e R$ 6.173,93, com gratificações de até R$ 8.706,37, podendo alcançar R$ 14.880,30. por Divulgação
— Delegados têm vencimento básico entre R$ 6.284,50 e R$ 7.346,25, com gratificações que podem chegar a R$ 7.921,39, totalizando até R$ 15.267,64. por Divulgação
Previsão para junho de 2026: Investigadores, escrivães e peritos técnicos passam a ter vencimento entre R$ 1.944,74 e R$ 2.651,24, com gratificações de até R$ 4.046,29, podendo chegar a R$ 6.697,53. por Divulgação/Polícia Civil
Previsão para junho de 2026: Peritos criminais, médicos-legistas e odonto-legais terão vencimento entre R$ 5.374,89 e R$ 6.336,30, com gratificações de até R$ 8.935,35, totalizando até R$ 15.271,65. por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Previsão para junho de 2026: Delegados terão vencimento básico entre R$ 6.449,78 e R$ 7.539,46, com gratificações que podem chegar a R$ 8.129,72, alcançando até R$ 15.669,18. por Polícia Civil
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— Investigadores, escrivães e peritos técnicos têm vencimento básico entre R$ 1.851,96 e R$ 2.524,75, com gratificações que podem chegar a R$ 3.853,24, totalizando até R$ 6.377,99 em março de 2026. por PC-BA

No local, ela percebeu que havia sido atingida por tiros nas duas pernas e foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

O menino também ficou ferido pelos disparos e precisou de atendimento médico. No final da tarde, ele já havia recebido alta hospitalar. Segundo a polícia, ele seguia para encontrar um familiar na praça quando foi atingido.

As investigações estão em andamento na 1ª Delegacia Territorial (DT/Feira de Santana) para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

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