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Mulher é presa em flagrante por manter irmã com deficiência em cárcere privado na Bahia

Vítima foi encontrada em condições degradantes e  relatou sofrer agressões constantes

Publicado em 21 de março de 2026 às 18:13

Mulher é presa em flagrante por manter irmã com deficiência em cárcere privado na Bahia
Mulher é presa em flagrante por manter irmã com deficiência em cárcere privado na Bahia Crédito: Divulgação

Uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante suspeita de manter a irmã, de 50 anos, que possui deficiência intelectual, em situação de cárcere privado e maus-tratos. A prisão ocorreu nessa sexta-feira (20), no povoado Juá, zona rural de Paulo Afonso, e foi realizada por equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Paulo Afonso), após denúncia anônima informando que a vítima estaria sendo mantida em condições degradantes.

Ao chegar ao local, a equipe, acompanhada por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encontrou a vítima trancada em um pequeno cômodo improvisado com cordas, arames farpados e fechaduras, sem ventilação adequada, com falta de higiene e presença de insetos, além de cama de cimento e ausência de acesso visível à água e à alimentação. A vítima apresentava sinais de debilidade e relatou sofrer agressões constantes. Ela foi atendida pela equipe de saúde e encaminhada para avaliação médica.

A suspeita foi localizada no imóvel e recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de sequestro e cárcere privado e maus-tratos, no contexto de violência doméstica e familiar. Outros familiares que estavam na residência foram conduzidos à unidade policial para prestar esclarecimentos. Após a adoção das medidas legais cabíveis, a mulher permanece custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

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