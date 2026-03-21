MAUS-TRATOS

Mulher é presa em flagrante por manter irmã com deficiência em cárcere privado na Bahia

Vítima foi encontrada em condições degradantes e relatou sofrer agressões constantes

Publicado em 21 de março de 2026 às 18:13

Mulher é presa em flagrante por manter irmã com deficiência em cárcere privado na Bahia Crédito: Divulgação

Uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante suspeita de manter a irmã, de 50 anos, que possui deficiência intelectual, em situação de cárcere privado e maus-tratos. A prisão ocorreu nessa sexta-feira (20), no povoado Juá, zona rural de Paulo Afonso, e foi realizada por equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Paulo Afonso), após denúncia anônima informando que a vítima estaria sendo mantida em condições degradantes.

Ao chegar ao local, a equipe, acompanhada por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encontrou a vítima trancada em um pequeno cômodo improvisado com cordas, arames farpados e fechaduras, sem ventilação adequada, com falta de higiene e presença de insetos, além de cama de cimento e ausência de acesso visível à água e à alimentação. A vítima apresentava sinais de debilidade e relatou sofrer agressões constantes. Ela foi atendida pela equipe de saúde e encaminhada para avaliação médica.