Ônibus que saiu de cidade baiana com fiéis bate em carreta e deixa dois mortos e mais de 30 feridos

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Perla Ribeiro
Publicado em 28 de abril de 2026 às 14:30
Duas pessoas morreram e 36 ficaram feridas em um acidente na BR-050, entre um ônibus da Igreja Batista Bíblica e uma carreta carregada de açúcar. O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (28), por volta de meia-noite, no trecho de Uberaba, em Minas Gerais. O ônibus era usado para uma excursão religiosa e retornava para São Paulo após ter levado os fiéis para participarem da inauguração de uma igreja em Buritirama, na Bahia. Já a carreta seguia em direção a Guará, também no estado de São Paulo. As informações são do G1 de Minas Gerais.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus bateu na traseira da carreta na altura do km 152, no sentido à Delta (MG). Com o impacto, um dos motoristas, de 52 anos, e uma passageira, de 54, morreram ainda no local. As causas do acidente ainda serão investigadas."Depois da batida, os veículos seguiram juntos por cerca de 70 metros, até que o ônibus se desprendeu, retornou em marcha à ré, já desengrenado, e parou no canteiro central. Felizmente, não chegou a tombar", disse o inspetor da PRF, Márcio Salgi, à TV Integração.
Ônibus com fiéis bate em carreta e deixa dois mortos e mais de 30 feridos
Concessionária responsável pelo trecho, a Ecovias Minas Goiás informou que dez vítimas foram socorridas em estado grave e outras 10 em estado moderado. Segundo o Corpo de Bombeiros, como eram muitos feridos, foi necessário encaminhá-los para diferentes unidades hospitalares, de acordo com a gravidade de cada caso. Em nota, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) informou que recebeu quatro passageiras e que três delas passarão por cirurgias. A outra paciente tem quadro clínico estável e segue em observação no Pronto Socorro.
As vítimas fatais foram retiradas do ônibus pela equipe de resgate. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para realizar o levantamento cadavérico e apurar as causas do acidente. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Em nota, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, lamentou o fato e disse estar acompanhando de perto cada caso. "Minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos. E minha oração por cada pessoa que está em atendimento. Seguimos trabalhando com responsabilidade e cuidado. Nesse momento, o mais importante é cuidar das pessoas. Uberaba está unida".