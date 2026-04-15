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Ouriços exóticos são resgatados durante transporte irregular na Bahia

Animais seriam comercializados por R$ 1.800 cada um

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 20:57

Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF
Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF Crédito: Reprodução

Quatro ouriços-pigmeus-africanos que eram transportados sem documentação legal foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (14). Os animais exóticos foram encontrados durante fiscalização no km 760 da BR-116, no município de Poções, no sudoeste baiano.

A abordagem foi realizada por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Delegacia de Jequié a um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo (SP)–Sobral (CE), durante a Operação Conatus. Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram dois casais dos animais armazenados de forma irregular, sem nota fiscal, sem comprovação de origem e sem a devida guia de transporte exigida pelos órgãos ambientais.

Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF

Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF por Reprodução
Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF por Reprodução
Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF por Reprodução
Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF por Reprodução
Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF por Reprodução
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Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF por Reprodução

O responsável pelos animais foi identificado e informou que havia embarcado os ouriços no município de Guarapuava, no Paraná, e que o destino seria a cidade de Sobral, no Ceará, onde pretendia comercializá-los pelo valor de R$ 1.800 cada. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental foi lavrado.

Os animais apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Vitória da Conquista, onde passarão por avaliação e cuidados especializados. O procedimento administrativo será conduzido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

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