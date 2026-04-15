CRIME AMBIENTAL

Ouriços exóticos são resgatados durante transporte irregular na Bahia

Animais seriam comercializados por R$ 1.800 cada um

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 20:57

Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF Crédito: Reprodução

Quatro ouriços-pigmeus-africanos que eram transportados sem documentação legal foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (14). Os animais exóticos foram encontrados durante fiscalização no km 760 da BR-116, no município de Poções, no sudoeste baiano.

A abordagem foi realizada por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Delegacia de Jequié a um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo (SP)–Sobral (CE), durante a Operação Conatus. Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram dois casais dos animais armazenados de forma irregular, sem nota fiscal, sem comprovação de origem e sem a devida guia de transporte exigida pelos órgãos ambientais.

Ouriços exóticos são apreendidos pela PRF 1 de 5

O responsável pelos animais foi identificado e informou que havia embarcado os ouriços no município de Guarapuava, no Paraná, e que o destino seria a cidade de Sobral, no Ceará, onde pretendia comercializá-los pelo valor de R$ 1.800 cada. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental foi lavrado.